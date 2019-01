Nuovo rinvio per il decretone con ' Quota 100' e Reddito di cittadinanza

Kindgom Hearts : VR Experience subisce un Nuovo rinvio : Kindgom Hearts: VR Experience è un'esperienza video interattiva per PlayStation VR annunciata nel mese di settembre dello scorso anno.Il gioco pensato per il visore di Sony era originariamente programmato per uscire entro il 2018, in seguito si decise per un rinvio al 18 gennaio 2019.Ebbene, a quanto pare, i fan di Kindgom Hearts che vogliono mettere le mani su questa particolare esperienza per VR dovranno aspettare qualche giorno in più, poiché ...

L'uscita del thriller The Occupation subisce un Nuovo rinvio : Grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che White Paper Games ha posticipato nuovamente L'uscita di The Occupation.Il thriller investigativo in prima persona doveva originariamente uscire nel mese di ottobre dello scorso anno. In seguito, gli sviluppatori decisero di posticipare l'arrivo del gioco al 5 febbraio, ora, il titolo ha una nuova data di lancio, fissata al 5 marzo."Siamo finalmente riusciti a "bloccare" la data di uscita di ...

Tottenham - Nuovo rinvio per White Hart Lane : l’apertura slitta a metà marzo : Ancora ritardi per l'apertura del nuovo White Hart Lane per il Tottenham: l'inaugrazione dell'impianto degli Spurs può slittare fino a metà marzo. L'articolo Tottenham, nuovo rinvio per White Hart Lane: l’apertura slitta a metà marzo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Manovra - ok dalla Commissione Bilancioal maxiemendamento : fuori l'opposizione | Posto voto di fiducia : countdown Senato | Nuovo rinvio : voto dopo mezzanotte : Si allungano i tempi alla Camera: la Manovra sarà in Commissione il 27 dicembre, per approdare in Aula il 28 ed essere varata entro il 29. Il presidente Fico: "Il Parlamento deve rimanere centrale"

Intercettazioni - Nuovo stop alla riforma nel Milleproroghe : rinvio a luglio 2019 : nuovo stop alla riforma delle Intercettazioni varata dal governo Pd. Il governo del Movimento 5 stelle e della Lega ha intenzione di prorogare ulteriormente l’entrata in vigore della nuova legge sugli ascolti telefonici che era stata varata dal guardasigilli Andrea Orlando. Il rinvio è contenuto nella legge di bilancio dove entrerà il tradizionale decreto Milleproroghe di fine anno. L’ipotesi, emersa la scorsa settimana, viene ...

Manovra - Nuovo rinvio in Parlamento Ecotassa su suv e auto potenti : Lo rendono noto fonti del ministero dell'Economia, spiegando che ora si aspetta la valutazione della Commissione e che in mattinata ci sono stati contatti telefonici tra Tria, Moscovici e Dombrovskis.

Manovra - Nuovo rinvio in Parlamento. Ecotassa su suv e auto potenti : Ancora un rinvio per la Manovra in Parlamento. Fermo l'esame in commissione, l'approdo in aula al Senato è previsto per venerdì. La Commissione però dà più...

RIVER-BOCA JUNIORS - ASSALTATO BUS OSPITI : Nuovo rinvio FINALE/ Video - lesione della cornea per Perez e Lamardo - IlSussidiario.net : RIVER-BOCA JUNIORS, bus OSPITI attaccato: Video Copa Libertadores: NUOVO RINVIO FINALE, lesione alla cornea per due giocatori