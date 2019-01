Nuoto | due collegiali negli Stati Uniti per gli atleti azzurri | c’è anche Federica

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) La spedizione azzurra è pronta a partire alla volta degli, dove sono in programma dueGliPellegrini (CC Aniene), Aglaia Pezzato (Esercito/Team Veneto), Carlotta Zofkova (Carabinieri/Imola), Lorenzo Glessi (Esercito/Gorizia) e Luca Pizzini (Carabinieri/Bentegodi) sono convocati per idi Flagstaff dal 19 gennaio all’8 febbraio e Fort Lauderdale dal 9 al 23 febbraio. Con loroUsa il tecnico federale Matteo Giunta, il medico Tiziana Balducci e i fisioterapisti Marco Morelli (dal 19 gennaio all’8 febbraio) e Paola Moreschi (dal 9 al 24 febbraio). (Spr/AdnKronos)L'articolo, dueper gli: c’èPellegrini SPORTFAIR.

PallaNuoto - A1 2019 : i migliori italiani della dodicesima giornata. Figlioli e Di Fulvio due certezze per il Settebello : Torna il campionato di A1 maschile di Pallanuoto: prima giornata dell’anno, il dodicesimo turno. Come previsto viaggiano a braccetto Pro Recco e AN Brescia, mentre soffre tantissimo ma riesce a vincere la BPM Sport Management, ancora sorprendente l’IREN Genova Quinto. Andiamo a rivivere questa giornata con i migliori azzurri in vasca. Francesco Di Fulvio: una costante di questo campionato, la Freccia Azzurra sta disputando forse la ... : Torna il campionato di A1 maschile di: prima giornata dell’anno, il dodicesimo turno. Come previsto viaggiano a braccetto Pro Recco e AN Brescia, mentre soffre tantissimo ma riesce a vincere la BPM Sport Management, ancora sorprendente l’IREN Genova Quinto. Andiamo a rivivere questa giornata con iazzurri in vasca. Francesco Di: una costante di questo campionato, la Freccia Azzurra sta disputando forse la ...

Nuoto di fondo - Due raduni a gennaio per gli azzurri della lunga distanza : Nuoto di fondo: gli azzurri della lunga distanza tra Cervinia e Fuerteventura per i primi raduni dell'anno A gennaio 2019 sono previsti i primi due raduni del nuovo anno degli atleti della lunga ... di: glitra Cervinia e Fuerteventura per i primidell'anno A2019 sono previsti i primi duedel nuovo anno degli atleti...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Titmus e la 4×200 uomini da record del mondo - l’Italia festeggia due medaglie : Quarta giornata di gare ad Hangzhou (Cina) dove si stanno disputando i Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Non sono mancate le prestazioni di lusso e sono arrivate anche delle gioie per l’Italia con l’argento di Marco Orsi sui 100 misti e il bronzo della 4×50 stile libero maschile. FINALI: 100 MISTI (FEMMINILE) – Il solito sigillo dell’ungherese Katinka Hosszu che domina in lungo e in largo, imponendosi in 57.26 ... : Quarta giornata di gare ad Hangzhou (Cina) dove si stanno disputando idiin. Non sono mancate le prestazioni di lusso e sono arrivate anche delle gioie per l’Italia con l’argento di Marco Orsi sui 100 misti e il bronzo della 4×50 stile libero maschile. FINALI: 100 MISTI (FEMMINILE) – Il solito sigillo dell’ungherese Katinka Hosszu che domina in lungo e in largo, imponendosi in 57.26 ...

PallaNuoto - Champions League 2018-2019 : Pro Recco-Steaua Bucarest 19-7. Prosegue la corsa a due di liguri e Barceloneta : Prosegue spedita la marcia della Pro Recco nella Champions League di Pallanuoto: i liguri, oggi in vasca a Bologna nel match valido per la quarta giornata, superano la Steaua Bucarest per 19-7 in un match equilibrato soltanto nel primo quarto e così proseguono il duello in vetta al Gruppo A a punteggio pieno con gli spagnoli del Barceloneta, lasciando il Brescia solitario al terzo posto a quota nove. liguri subito avanti con Aicardi e Mandic, ... spedita la marcia della Pro Recco nelladi: i, oggi in vasca a Bologna nel match valido per la quarta giornata, superano la Steauaper 19-7 in un match equilibrato soltanto nel primo quarto e così proseguono il duello in vetta al Gruppo A a punteggio pieno con gli spagnoli del, lasciando il Brescia solitario al terzo posto a quota nove.subito avanti con Aicardi e Mandic, ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Federica Pellegrini nei suoi 200 sl - duello Scozzoli-Martinenghi - test per Quadarella e Panziera : La piscina da 25 metri di Riccione è pronta per ospitare i Campionati Italiani in vasca corta 2018 di Nuoto. Assoluti che avranno una valenza particolare essendo l’ultimo appuntamento prima della rassegna iridata ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Una prova di verifica importante per i nostri big che non si aspettano di ottenere grandi tempi ma desiderano avere delle indicazioni precise sul proprio stato di ... : La piscina da 25 metri di Riccione è pronta per ospitare iindi. Assoluti che avranno una valenza particolare essendo l’ultimo appuntamento prima della rassegna iridata ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Una prova di verifica importante per i nostri big che non si aspettano di ottenere grandi tempi ma desiderano avere delle indicazioni precise sul proprio stato di ...