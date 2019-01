Noa | a marzo il nuovo disco “Letters to Bach”

ilfogliettone

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Noa, una delle voci internazionali più emozionanti, torna con unprogettografico, "Letters to Bach" (Believe International), in uscita ae presentato in anteprima live il 29 gennaio al Teatro Politeama di Palermo. Unprodotto da Quincy Jones, in cui Noa riprende 12 brani musicali del compositore tedesco Johann Sebastian Bach e li arricchisce con le sue parole, grazie ai testi in inglese ed ebraico, ispirati a temi che spaziano dalla sfera personale a una più universale.irpGli arrangiamenti per chitarra sono stati realizzati da Gil Dor, collaboratore con cui lavora ormai da anni. Un musica che va oltre i confini di genere musicale e della lingua, una musica capace di parlare al cuore delle persone e di emozionarle, creando un punto di contatto tra di loro. Un omaggio al compositore tedesco unita alla capacità di sperimentare di un`artista che in 28 anni di ...