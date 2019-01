Nilufar e Giordano | voci parlano di rottura definitiva | la situazione

U&D - Nilufar Addati confessa su IG : 'Io e Giordano abbiamo litigato' : Il nuovo anno per due ex protagonisti di Uomini e Donne non è iniziato nel migliore dei modi. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stanno vivendo un momento di crisi. Attraverso un post inaspettato pubblicato su Instagram, l'ex tronista del dating condotto da Maria De Filippi, ha informato i suoi follower di aver avuto più di una discussione con il suo fidanzato. "Questa settimana io e Gio abbiamo avuto delle discussioni e litigato su più di una ...

Uomini e Donne - Nilufar cerca casa : i fan sognano la convivenza con Giordano : Novità in arrivo per Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi? È questa la domanda che si stanno facendo i sostenitori della coppia nata a Uomini e Donne, e più precisamente da quando la ragazza ha annunciato di essere in cerca di un nuovo appartamento. Nelle sue "Instagram Stories", dunque, la napoletana ha detto che attualmente è impegnata nel trovare una casa in cui andare a vivere al più presto; anche se non ha fatto alcun accenno al fidanzato, i ...

Nilufar e Giordano vanno a convivere? Piccolo problema : lei deve prima operarsi! : Giordano e Nilufar vicinissimi alla convivenza? L’ex corteggiatrice fa capire qualcosa… Come si prospetta il futuro di Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati? Decisamente positivo! Sembra infatti che abbiano deciso di andare a convivere. La ragazza è stata piuttosto misteriosa quando ha parlato della ricerca della sua nuova casa attraverso le Instagram stories. Ha spiegato (non […] L'articolo Nilufar e Giordano vanno a convivere? ...

News Uomini e Donne : Giordano lascia Nilufar. Lo sfogo di lei : Nilufar di Uomini e Donne triste per Giordano: “Mi ha lasciata sola…” Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati di Uomini e Donne si sono separati dopo le vacanze. Difatti il ragazzo è stato costretto a lasciare sola la sua fidanzata per tornare sulle piste di sci a lavorare. Ovviamente la ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi non ha potuto non esternare tutta la sua tristezza sui social. E su ...

L'Isola dei Famosi 2019 : Giordano Mazzocchi nel cast? Nilufar Addati commenta su Instagram : Neanche il tempo di digerire la terza edizione del Grande Fratello VIP che una nuova carovana di reality sta per inondare nuovamente il piccolo schermo, tra cui la quattordicesima stagione delL'Isola dei Famosi in piena preparazione. Fra la scelta del nuovo inviato e la composizione del cast la macchina organizzativa si è già messa in moto. Poco più di un mese e nuovi vip animeranno le spiagge dell'Honduras.A proposito di cast, Giordano ...

