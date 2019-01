Nicola Guaglianone | uno sceneggiatore che crea cinema grazie alle immagini

correttainformazione

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Quattro chiacchiere con, uno dei più importanti sceneggiatori italiani, in un’intervista esclusiva per Corretta Informazione.Spesso davanti ad un prodotto audiovisivo proviamo delle emozioni. Ridiamo, piangiamo facendoci trasportare dalla storia, dai protagonisti, dalla scena. Vi succede mai di provare a rivoltare tutto questo? Pensate mai che dietro una frase che ci ha particolarmente colpito o dietro una storia che ci ha suggestionato emotivamente, c’è una mente chee scrive? Oggi se si guarda al panorama italiano le storie sono sempre più variegate e spaziano in ogni genere, cercando di recuperare quel gap narrativo che fino a qualche anno fa contraddistingueva il nostrocome inferiore. Ma questa rivoluzione, questo cambiamento, da dove è partito? Da uomini come, che hanno provato a cambiare le cose e ci sono riusciti. In ...