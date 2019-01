Napoli | bomba contro pizzeria Sorbillo

Napoli - bomba contro l'ingresso della pizzeria Sorbillo : Una bomba è stata fatta esplodere davanti all'ingresso della storica pizzeria Sorbillo di via Tribunali, nel cuore del centro storico di Napoli. Nessun danno a persone, solo all'ingresso della struttura ma tanta paura per il boato che è stato avvertito e soprattutto stupore perché colpito un brand ormai riconosciuto, cui fanno capo una serie di locali aperti in diverse città in Italia e anche all'estero.Lo stesso ...

Napoli - la bomba dall’Inghilterra : “lo United prepara l’affondo per Koulibaly” : “Il Manchester United offrirà alla stella del Napoli, Kalidou Koulibaly, la via di fuga dai razzisti italiani”. E’ questo il titolo del giornale britannico Mirror che si sbilancia sul difensore del Napoli come “primo obiettivo” per la prossima estate del Manchester United alla ricerca di rinforzi importanti, nel dettaglio i ‘Red devils’ avrebbero concrete possibilità di riuscirci dopo gli insulti ...

Napoli - la bomba di Giuntoli : “Mendes ci propose Ronaldo” : “Sì, abbiamo un grande rapporto con Jorge (Mendes, ndr) dai tempi del rinnovo di Ghoulam e ci sentiamo spesso. Ci fu proposto, ma per noi era un po’ fuori portata”. Sono le importanti dichiarazioni del direttore del Napoli, Cristiano Giuntoli, conferma l’opportunità di portare Cristiano Ronaldo al San Paolo. “Ero insieme al presidente De Laurentiis quando ci fu la proposta –aggiunge ai microfoni di Sky Sport-. Ci fu ...

Napoli - rubano un bancomat nella notte facendo esplodere una bomba : Come nel film "Lo chiamavano Jeeg Robot" una banda di malviventi, questa notte, approfittando degli spari dei botti di Capodanno, ha portato via un bancomat pieno di denaro in contanti. L"episodio è accaduto a Giugliano in Campania, nel Napoletano, dove i rapinatori con una bomba carta hanno provocato un'esplosione che ha sradicato il bancomat della filiale del Banco di Napoli al corso Campano.I banditi, poi, lo hanno caricato su un camioncino ...