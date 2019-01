Mourinho | dal campo alla Tv | 60 000 sterline a gara per fare il commentatore

Mourinho - la strana clausola firmata dopo l’esonero dallo United : Stagione deludente per Mourinho sulla panchina dello United ed esonero che è arrivato nelle ultime settimane. Il tecnico adesso sta commentando per beIN Sports le gare della Coppa d’Asia per un cachet da 60 mila sterline a partita, circa 67 mila euro ma nessuna parola sull’esperienza con i Red Devils. Una decisione che secondo quanto pubblica il “Times”, è legata a una clausola presente nell’accordo ...

Mourinho - buonuscita dallo United : ora è di nuovo libero di allenare : Il club di Manchester ha liquidato il portoghese con oltre 16 milioni di euro. Ora il tecnico può prendere accordi con altre società. L'articolo Mourinho, buonuscita dallo United: ora è di nuovo libero di allenare è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mourinho liquidato - 17 mln dallo United : José Mourinho non è più a tutti gli effetti un tesserato del Manchester United . Secondo quanto riporta il Daily Mail, l'allenatore portoghese avrebbe intascato una liquidazione di 17 milioni, dopo ...

Dal Portogallo : 'In programma un incontro tra Mourinho e il Benfica' : L'esonero dal Manchester United è avvenuto appena lo scorso 18 dicembre, a nemmeno un mese di distanza sono tanti i club disposti a tutto per provare a convincere José Mourinho ad accettare una nuova ...

Dall'Inghilterra : 'Mourinho può tornare al Real Madrid'. Perez pronto all'assalto per lo Special One : José Mourinho al Real Madrid , il ritorno è possibile. La clamorosa indiscrezione arriva Dall'Inghilterra, precisamente dal Sun : secondo quanto riportato dal tabloid, infatti, il presidente dei ...

Mourinho - importante offerta dal Benfica : la risposta dello Special One : Continua la ricerca ad un nuovo allenatore in casa Benfica dopo l’esonero di Rui Vitoria, per il momento a squadra è affidata a Bruno Lage ed il presidente Luis Filipe Vieira nelle ultime ore ha tentato il grande colpo. Secondo quanto riporta l’edizione online del giornale sportivo portoghese ‘Record’ nel mirino è finito addirittura Josè Mourinho con l’intenzione di un clamoroso ritorno dopo l’esperienza ...

Moratti : 'CR7-Juve? Avrei fatto un tentativo per Messi. Cantona fu a un passo dall'Inter. Su Ibra e Mourinho...' : La rete al Torino, nel gennaio 2007, ndr,? Una delle più belle nella mia storia di presidente' SU RONALDO - 'Fu l'acquisto che mi presentò al mondo del calcio. Lo facemmo a sorpresa, senza che gli ...

Un po' di FIFA qua? Pogba è guarito dal 'virus' Mourinho : la Premier fa festa : Qui non ci sono Ronaldo, qui non ci sono Messi: il calcio non è solo dei campioni, quello virtuale non è solo dei pro. Un angolo dedicato a chi si avvicina al mondo degli eSports, per chi li vive con passione ma senza prendersi troppo sul serio. 'Un po' di FIFA qua?' è la rubrica dedicata a voi e a noi, ai gamer di tutti i giorni: uno spazio per tutte le ...

Mourinho e la bionda amante svelata dal Sun : foto/ Record sicuro 'Fake news per screditare lo Special One' : Mourinho e la bionda amante svelata dal Sun: foto. Record in difesa dello Special One 'Fake news per screditare il tecnico'

Mourinho insieme ad una sexy bionda - il gossip si scatena : ma dal Portogallo spunta una particolare versione della storia : Il The Sun pubblica una foto di Mourinho insieme ad una sexy bionda con la quale avrebbe trascorso le vacanze per diversi anni: il gossip impazza in Inghilterra, ma dal Portogallo spunta una nuova versione della storia Esonerato nei giorni scorsi dal Manchester United, Mourinho si è scaricato di dosso un bel po’ di pressioni e polemiche, dopo un addio dal sapore quasi liberatorio. Eppure, i giornali UK non sembrano voler lasciare in pace ...

Mourinho cacciato dal Manchester United : 'Polpo' Pogba reagisce così : L'esonero di Mourinho, la gioia di Pogba. Il Manchester United ha già voltato pagina sostituendo il tecnico portoghese con l'ex attaccante norvegese Ole Gunnar Solskjaer sino al termine della stagione.