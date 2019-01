Motor Bike Expo – Ducati protagonista col Diavel 1260

sportfair

: Motor Bike Expo : CMC MOTORCYCLE SI MOBILITA PER GLI SFOLLATI DEL PONTE MORANDI - NewspressItalia : Motor Bike Expo : CMC MOTORCYCLE SI MOBILITA PER GLI SFOLLATI DEL PONTE MORANDI - ilducatista_com : Il Diavel 1260 protagonista al Motor Bike Expo - Cronacaemotori : Ti sei perso questo articolo? Leggi le news sui motori su -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Ilal. Il, a Verona dal 17 al 20 gennaio, palcoscenico ideale per il nuovo. Moto, abbigliamento e accessori esposti nell’areadel Padiglione 5 Il, una delle grandi e attese novitàper il 2019, saràdell’area dedicata alla Casa di Borgo Panigale all’undicesima edizione del, in programma dal 17 al 20 gennaio alla Fiera di Verona.Il nuovosarà a disposizione dei visitatori della fiera all’interno del Padiglione 5, in attesa del suo arrivo presso i concessionari, previsto da metà febbraio. Nell’area dedicata a questa inconfondibile e anticonvenzionale “power cruiser” made in Borgo Panigale, anche una versione super-accessoriata, arricchita dalle parti speciali disponibili nel catalogoPerformance, oltre alla gamma di abbigliamento ...