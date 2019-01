Miniere d’Italia | un potenziale economico-culturale da tutelare e valorizzare

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Individuare un reale percorso di recupero dei più importanti e pregevoli siti minerari post industriali esistenti nel territorio nazionale con l’obiettivo di censire il patrimonio attraverso la realizzazione di un apposito data base; stabilire un ordine di interventi strutturali per il recupero e la trasformazione in aree fruibili dei siti recuperabili, stipulando, laddove possibile, apposite convenzioni con gli enti proprietari; promuovere, a livello nazionale, percorsi integrati per favorire lo sviluppo di questa nuova forma di turismo.Sono questi gli obiettivi del disegno di legge “Tutela e valorizzazione dei siti minerari dismessi e del loro patrimonio storico, archeologico, paesaggistico, ambientale” presentato questa mattina alla Camera dei Deputati dall’onorevole Chiara Braga.La proposta di legge nasce dalla proficua collaborazione avuta in questi anni con la rete Remi (la ...