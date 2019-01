Miles Kane in tour | il cantante e chitarrista britannico in Italia con 4 esclusivi

sportfair

: Miles Kane al New Age, io quest'anno crepo male - TheOrwellian : Miles Kane al New Age, io quest'anno crepo male - pvlpjoseph : RAGA MA MILES KANE IN ITALIA?! SONO MORTA - writingvee : RT @evaasmohn: Io ci provo: cerco compagnia per vedere Miles Kane a Roma -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)co-fondatore insieme ad Alex Turnes del super gruppo The Last Shadow Puppets ininarriva incon il nuovo album ed il nuovoMARTEDÌ 14 MAGGIO @ LARGO VENUE, ROMA Prezzi biglietti: Posto Unico: €20,00 + diritti di prevenditaMERCOLEDÌ 15 MAGGIO @ SANTERIA SOCIAL CLUB, MILANO Prezzi biglietti: Posto Unico: € 25,00 + diritti di prevenditaVENERDÌ 17 MAGGIO @ NEW AGE CLUB, TREVISO Prezzi biglietti: Posto unico: € 25,00 + diritti di prevenditaSABATO 18 MAGGIO @ VOX CLUB, MODENA Prezzi biglietti: Posto unico: € 25,00 + diritti di prevenditaBiglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 13:00 di giovedì 17 gennaioBiglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di venerdì 18 gennaio, ...