Milan | scatto di gruppo prima della Supercoppa ma manca Higuain… FOTO

Inter - Keita : un gol ogni 9 giorni. Ora lo scatto per rimanere a Milano : Keita ha un mese e mezzo per allungarsi la vita nerazzurra, prima che la società e il suo agente si siedano intorno a un tavolino per studiare una strategia comune. Quarantacinque giorni perché City ...

Milan - riscatto cercasi : la sfida con la SPAL in diretta su DAZN : I rossoneri cercano gol e vittoria, che mancano da quattro turni. Tre punti sarebbero fondamentali nella continua lotta al quarto posto.

Calciomercato Milan - le strategie dopo le sanzioni per il FFP : il riscatto di Higuain dipenderà dal suo rendimento : Una situazione delicata per il Milan sul mercato. dopo le sanzioni arrivate dall'Organo di Controllo Finanziaro dei Club, CFC, della UEFA per le violazioni del Financial Fair Play nel trienno 2014.

Milan - Higuain digiuna - il club paga : 2 - 5 milioni a gol. Vale il riscatto? : Non era mai successo che sotto Natale Higuain avesse scartato così pochi regali: a Napoli arrivò a metà dicembre con 8 gol segnati al primo anno, 7 al secondo e 14 al terzo. Alla Juve si avvicinò alle ...

Riscatto per Higuain e Fabregas : ecco il piano del Milan : Gonzalo Higuain sta passando un periodo negativo, il più brutto dal suo approdo in Italia nel 2013. L'esperienza del Pipita al Milan era partita con il piedo giusto ma dopo quella maledetta sfida ...

Probabili formazioni 16a giornata : Milan e Napoli in cerca di riscatto : Probabili formazioni 16a giornata – Sarà un'altra giornata per cuori forti e in versione extralarge, si gioca dal sabato al martedì, quella che vivremo nel fine settimana. Dopo il turno che ha visto in scena il Derby d'Italia Juventus-Inter e la settimana agrodolce dei verdetti delle coppe europee in scena un altro derby, il derby della

Calciomercato Milan - dubbi sul riscatto di Higuain (RUMORS) : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Le ultime news si concentrano su Gonzalo Higuain, che dopo l'eliminazione del club rossonero dall'Europa League ha ricevuto numerose critiche da parte dei tifosi del Milan. Il rendimento dell'attaccante sudamericano è certamente inferiore rispetto a quello al quale ci aveva abituato e non segna da piu' di cinquanta giorni (finora Higuain ha realizzato solo sette ...

Probabili formazioni 16a giornata : Milan - Inter e Napoli in cerca di riscatto : Probabili formazioni 16a giornata – Sarà un'altra giornata per cuori forti e in versione extralarge, si gioca dal sabato al martedì, quella che vivremo nel fine settimana. Dopo il turno che ha visto in scena il Derby d'Italia Juventus-Inter e la settimana agrodolce dei verdetti delle coppe europee in scena un altro derby, il derby della

Milan : in dubbio il riscatto di Higuain dalla Juve : Gonzalo Higuain non segna un gol da 6 partite di fila tra campionato e coppa. Secondo la Gazzetta dello Sport , a fine stagione il Milan potrebbe non riscattare dalla Juventus l'attaccante argentino per altri 36 milioni di euro dopo i 18 milioni già pagati per il prestito. Senza dimenticare i 9,5 ...

Consigli fantacalcio 16a giornata : Napoli - Inter e Milan in cerca di riscatto : Consigli fantacalcio 16a giornata – Dopo il turno che ha visto in scena il Derby d'Italia Juventus-Inter, con la vittoria della Vecchia Signora sui neroazzurri per 1-0, gol di Mandzukic, e la settimana agrodolce dei verdetti delle coppe europee, l'Italia ha perso metà del contingente sia in Champions League che in Europa League, Milan fuori

Serie A - sedicesima giornata : i pronostici - Milan favorito e alla ricerca del riscatto : Dopo le partite di Champions League, che ci hanno accompagnato per due giorni, le quali hanno sancito l'uscita definitiva dalla competizione di Inter e Napoli, e dopo le partite di Europa League, le quali hanno sancito l'eliminazione del Milan, le squadre tornano in campo per disputare la 16esima giornata di Serie A. Si parte sabato 15 dicembre alle ore 18 con l'Inter favorita contro l'Udinese, proseguendo alle ore 20.30 con il derby della Mole ...

Probabili formazioni / Olympiacos Milan : voglia di riscatto per Gonzalo Higuain - Europa League - : Probabii formazioni Olympiacos Milan: da valutare le scelte di Gattuso per la partita di Europa League, nella quale i rossoneri hanno bisogno del pareggio.

Milan - riscatto Andre Silva : il Siviglia dice sì - affare da 43 milioni : riscatto Andre Silva, IL GIOCATORE RIMANE IN LIGA- Accolto da grande attaccante nell'estate del 2017, lasciato partire appena un anno dopo senza troppi rimpianti. Lo strano destino di Andrè Silva, punta portoghese che in rossonero non ha certo scritto grandi pagine di storia, ma che è riuscito a risollevarsi ( e soprattutto, rivalutarsi) nella sua