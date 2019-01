Milan | Romagnoli attacca Banti | Noi ammoniti a ogni contatto | gestione

Juve-Milan - quattro squalificati dopo Supercoppa : out Pjanic - Kessiè - Romagnoli e Calabria : A causa delle sanzioni rimediate durante la sfida Juventus-Milan che ha regalato la Supercoppa alla squadra di Massimiliano Allegri, Miralem Pjanic, Davide Calabria e Alessio Romagnoli , ammoniti e ...

Juve-Milan - Romagnoli : 'Gestione cartellini particolare - noi sanzionati a ogni contatto' : Il capitano del Milan Alessio Romagnoli, dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus, ha criticato il modo in cui la sfida è stata arbitrata da Banti: "La gestione dei cartellini è stata molto ...

Juventus-Milan - la conferenza di Gattuso e Romagnoli live alla vigilia della Supercoppa : live 19:18 15 gen DOMANDA A Gattuso - Saresti contento di ottenere in Supercoppa il primo successo da allenatore? Non riesco a fare questi calcoli da quando sono in panchina. Da cinque anni cerco di ...

Milan-Spal - le pagelle : Donnarumma è ancora decisivo - male Romagnoli : pagelle MILAN G. Donnarumma 7.5 Non può nulla sul gol di Petagna. Ingannato dalla deviazione di Romagnoli. Bravissimo nel recupero sul colpo di testa di Fares. ABATE 6 Prova a farsi vedere in attacco ...

Bologna-Milan - Romagnoli sferza i rossoneri : “partita non buonissima - dobbiamo stare zitti e lavorare” : Il capitano del Milan ha analizzato il brutto pari di Bologna, spingendo i compagni a lavorare per difendere il quarto posto “Occasione persa? No, abbiamo fatto una partita non buonissima, perché davanti non c’era movimento, ma è colpa di tutti, non solo degli attaccanti. Colpa nostra, di tutti. Peccato perché potevamo fare una buona prestazione, ma ci rifaremo sabato“. Spada/LaPresse Lo ha detto ai microfoni di Sky ...

Milan - Romagnoli : 'Potevamo fare meglio in attacco. Higuaìn? Colpa di tutti' : NEWS Milan Intervenuto a fine match, Alessio Romagnoli , ai microfoni di Sky Sport , ha commentato Bologna Milan . Il capitano è rientrato in campo dopo un lungo periodo di stop e ha fatto una buona prestazione. Il difensore però non è contento della prestazione generale della ...

Bologna-Milan - formazioni ufficiali : Romagnoli dal 1' minuto : BOLOGNA MILAN formazioni ufficiali – Ex Compagni di squadra di imprese memorabili nel Milan, oggi avversari all’ultimo sangue. Parliamo di Pippo Inzaghi e Rino Gattuso che stasera, inizio ore 20.30, si affronteranno al Dall’Ara di Bologna in un match delicatissimo per entrambe. Settimana complicata, quella appena trascorsa, in casa Milan. Giovedì è arrivata, inaspettata, l’eliminazione […] L'articolo Bologna-Milan, ...

Milan - Romagnoli : "Mihajlovic l'allenatore che mi ha insegnato di più" : "Penso che la scuola italiana sia ancora la migliore del mondo. Quelli passati lo sono stati, quelli presenti lo sono, con Chiellini, Barzagli, e Bonucci, e spero lo saremo anche noi futuri". Come è ...

Milan - le condizioni di Romagnoli e Musacchio in vista del Bologna : La partita di Bologna potrebbe essere quella del ritorno in campo di Musacchio e Romagnoli, nuovamente tra i convocati dopo aver smaltito i rispettivi problemi fisici. Tra i due a conservare maggiori chance è l’argentino, in gruppo da più tempo rispetto al compagno, anche se comunque i favoriti per la maglia da titolare al centro della difesa rimangono Abate e Zapata. Di seguito le parole del tecnico: “Conti è pronto, da tanto ...

Milan - l’infermeria si svuota : Suso è ok - tornano anche Romagnoli e Musacchio : Musacchio e Romagnoli sulla via del ritorno dopo i rispettivi guai fisici, Gattuso può sorridere, l’infermeria del Milan si svuota Il Milan va in cerca di riscatto contro il Bologna dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Olympiacos. Il tecnico Gennaro Gattuso, in attesa della sfida contro Inzaghi, può sorridere in merito ad alcuni degli infortunati che affollano l’infermeria rossonera. Suso è in ...

Milan - Romagnoli lavora in palestra : Ieri Alessio Romagnoli si è allenato quasi completamente con il gruppo di Rino Gattuso, facendo passi avanti importanti per il suo rientro in campo. Oggi , come riporta Sky Sport , il capitano del Milan ha invece lavorato in palestra , continuando così la sua preparazione che potrebbe portarlo tra i convocati per la sfida di Bologna di martedì prossimo.

Milan - le condizioni degli acciaccati : novità su Musacchio e Romagnoli : L’infermeria di Milanello, a scapito di quanto avvenuto nelle scorse settimane, potrebbe iniziare a svuotarsi relativamente presto. Le principali novità dell’ultima ora riguardano il pacchetto difensivo con Musacchio e Romagnoli che si avvicinano al ritorno a disposizione di Gattuso. L’obiettivo è quello di riconsegnarli all’allenatore entro il boxino day: stando a Sky Sport, Musacchio sarebbe già tornato in gruppo ...

Calciomercato Milan - ecco la soluzione per sostituire Romagnoli : Calciomercato Milan – Emergenza totale in casa Milan, nelle ultime ore si è fermato anche Alessio Romagnoli, problemi serissimi per Gennaro Gattuso per quanto riguarda il reparto arretrato. Il club rossonero ha perso diversi pezzi nelle ultime settimane, si è pensato di intervenire sul mercato svincolati ma le soluzioni a disposizione non hanno convinto, si è deciso ormai di aspettare gennaio e valutare le eventuali occasioni. Per il ...

Milan - che guaio per Romagnoli : out un mese. Rossoneri a pezzi : Gennaro Gattuso starà maledicendo questo periodo nero, per quanto riguarda gli infortuni, per il suo Milan. Il tecnico rossonero, infatti, in queste settimane ha dovuto incassare i pesanti infortuni ...