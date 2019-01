Milan-Piatek | avanti E Leonardo tratta anche per Groeneveld

Milan - si stringe per Piatek : la chiave può essere Calhanoglu : Milan e Juventus sono a Gedda per disputare la finale di Supercoppa italiana , ma i rossoneri in questi giorni giocano una partita importantissima anche in chiave mercato e lo dimostra il fatto che ...

Calciomercato - il Genoa apre alla cessione di Piatek al Milan : le parole di Perinetti : Genoa pronto a cedere Piatek, le parole di Perinetti sono abbastanza chiare, il Milan tenta il colpo già a gennaio: le ultime Il Genoa apre ufficialmente le porte alla possibile cessione di Piatek. Il direttore generale del Genoa Perinetti, ha infatti parlato del possibile addio del polacco, le sue parole a gianlucadimarzio.com sono abbastanza eloquenti: “Aspettiamo offerte per Piatek: al momento non ne sono arrivate ufficiali, ma ...

Milan a un passo da Piatek - Leonardo non vola a Gedda : Preziosi si è convinto : Ora Piatek sembra davvero a un passo dal Milan. L'ultimo indizio è di quelli clamorosi: Leonardo non è andato a Gedda per la finale di Supercoppa italiana con la Juventus. Obiettivo, chiudere col Genoa e, di pari passo, lavorare anche con in Chelsea per la cessione di Higuain, che ora sembra davvero

Calciomercato di gennaio col rebus Higuain per il Milan - che ora segue Piatek : Dopo le gare degli ottavi di finale della Coppa Italia, caratterizzate dalle vittorie esterne dell'Alalanta a Cagliari e della Fiorentina a Torino, sta per tornare il campionato di serie A con la ventesima giornata. A tenere banco è il Calciomercato. Gli occhi degli addetti ai lavori sono puntati sull'argentino del Milan Gonzalo Higuain, che Maurizio Sarri, attuale allenatore del Chelsea, vorrebbe fortemente a Londra. Attualmente si sta ...

