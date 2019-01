Milan | Higuain assente dalla foto Ha la febbre E il Chelsea

Milan - niente foto di gruppo per Higuain : "Impegnato in un massaggio" : Higuain via dal Milan dopo la Supercoppa Italiana? Direttamente da Gedda arriverebbe un indizio che va in questa direzione con il Pipita assente nella foto di gruppo postata dal club rossonero sui ...

Supercoppa Italiana - Milan in ansia per Higuain : il Pipita rischia di saltare il match con la Juventus : Secondo quanto filtra dall’ambiente rossonero, l’attaccante argentino ha l’influenza e rischia di non recuperare per il match di questa sera Gonzalo Higuain rischia di non essere in campo nella finale di Supercoppa Italiana, in programma questa sera a Jeddah (ore 18.30 in Italia). L’attaccante argentino infatti ha una leggera influenza, quanto basta per ritenerlo in dubbio in vista del big match con la Juventus, che ...

Supercoppa Juve-Milan - la strana ‘giocata’ proposta dai bookie su Higuain : Si avvicina sempre di più la gara di Supercoppa tra Juventus e Milan, una partita che si preannuncia scoppiettante. Per Higuain potrebbe essere l’ultima partita con la maglia rossonera e lasciare con un gol, secondo gli analisti Sisal Matchpoint ci sono buone probabilità di una marcatura da parte del Pipita. Nelle scommesse sui marcatori della gara il bomber argentino è il più probabile uomo gol dei rossoneri, una sua rete riporta ...

Milan - scatto di gruppo prima della Supercoppa ma manca Higuain… [FOTO] : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Milan, prima la gara di Supercoppa contro la Juventus poi gli ultimi giorni di calciomercato con una situazione da risolvere che riguarda il futuro dell’attaccante Gonzalo Higuain, l’attaccante argentino sempre più lontano dai rossoneri e vicino al Chelsea. Nel frattempo indizio nelle ultime ore, il Pipita è l’unico a non comparire nella foto di gruppo con il principe Abdulaziz ...

Calciomercato : Higuain sparisce dalla foto del Milan e Leonardo non va a Gedda : Assieme al ministro dello Sport saudita ci sono praticamente tutti: la squadra, Gattuso, il presidente Scaroni e il nuovo amministratore delegato Gazidis. Ma non l'attaccante argentino che è sempre ...

