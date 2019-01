Meteo | il bel tempo ha le ore contate | tornano i temporali | ecco dove

Previsioni Meteo - da giovedì si cambia - pioggia e neve al nord bello nelle regioni del sud : Roma - L'anticiclone delle Azzorre, che per molti giorni ha stazionato sull'Europa occidentale mantenendo un teso flusso di correnti da nord sull'Italia, arretrerà verso l'Atlantico. Le perturbazioni, che fino a ora hanno interessato l'Europa centro-orientale, potranno inserirsi tra Gran Bretagna e Francia entrando poi da ovest sull'Italia. L'evoluzione futura rimane comunque ancora molto incerta. QUALCHE ...

Previsioni Meteo per il weekend dell’Epifania : la Befana riporta il bel tempo ma resta freddo al Sud. Dal 7 Gennaio l’inverno si “normalizza” [MAPPE] : 1/22 ...

Inizio Gennaio con lo spettacolo delle Quadrantidi : sarà lo sciame Meteorico più bello del 2019 [INFO e DETTAGLI] : A pochi giorni dall’Inizio del Nuovo Anno, il cielo ci regala subito una delle sue meraviglie: nella mattina del 4 Gennaio si verificherà un breve spettacolo pirotecnico celeste. Si tratta del picco dello sciame meteorico delle Quadrantidi, tipicamente breve ma molto intenso e stupefacente al pari delle Perseidi nel mese di agosto e delle Geminidi nel mese di dicembre. La brevità del picco combinata alle condizioni invernali tipicamente meno ...

Meteo Veneto - Arpa : a Belluno il 2018 “più caldo e più piovoso del normale” : “Il 2018 è risultato più caldo e più piovoso del normale, segnato indelebilmente dalla straordinaria fase di maltempo di fine ottobre“: lo spiega in una nota l’Agenzia Arpa Veneto. “L’anno è iniziato con un mese di gennaio più mite e più piovoso/nevoso del consueto, mentre febbraio ha mostrato caratteristiche opposte, cioè abbastanza freddo e con poche precipitazioni. La primavera ha palesato condizioni altalenanti, con ...

Meteo - il bel tempo ha i giorni contati : arriva il grande gelo : L'ultimo fine settimana dell'anno sarà ancora caratterizzato ancora dall'alta pressione, ma già dal 31 dicembre la...

Meteo - bel tempo fino a Capodanno : ma attenzione alla 'trappola' nebbia : Le conseguenze dell'alta pressione porteranno, oltre ad un tempo soleggiato, il problema nebbia in diverse zone. Temperature...

Previsioni Meteo - Bel tempo a Natale in arrivo qualche nuvola a Santo Stefano : Roma - L'anticiclone sub tropicale che sta portando temperature al di sopra delle medie stagionali un po' su tutto il Mediterraneo centro occidentale, compreso l'Italia sarà messo in crisi da un veloce impulso di aria fredda che si sta già addossando alle Alpi ma le scavalcherà solo in serata per mostrarsi più attivo sulle regioni del medio Adriatico prima e meridionali poi. Tutta l'evoluzione sarà ...

Meteo - vigilia di Natale all’insegna del bel tempo : ma il 25 dicembre arriva il freddo : Che tempo farà a Natale? Mentre la vigilia sarà caratterizzata da tempo stabile ovunque, con piccoli rovesci sulle regioni centro-meridionali, il 25 dicembre l'arrivo di aria più fredda da Nord farà abbassare le temperature ovunque, lasciando instabilità soprattutto all'estremo Sud.Continua a leggere

Valsesia Meteo : fine settimana di bel tempo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Valsesia meteo: fine settimana ...

Meteo - weekend prenatalizio con l’alta pressione : bel tempo e temperature in aumento : La perturbazione numero 8 del mese nelle prossime ore oggi abbandonerà la nostra Penisola e per tutta l’ultima parte della settimana, lascerà il posto a tempo più stabile grazie all’espansione dell’alta pressione delle Azzorre fino al Mediterraneo Centrale.Continua a leggere

Previsioni Meteo Natale : l’Anticiclone porterà bel tempo e temperature miti - specialmente al Sud : 1/11 ...

Sciame Meteorico delle Geminidi 2018 - ecco il bellissimo Doodle di Google dedicato alle stelle cadenti di Dicembre [GALLERY] : 1/8 ...

Sciame Meteorico delle Geminidi 2018 - ecco perché le stelle cadenti di Dicembre sono le più belle : il picco nella notte : Siamo sempre più vicini al picco delle Geminidi, le stelle cadenti di Dicembre a cui Google ha dedicato un bellissimo Doodle. Tra meno di 24 ore, il cielo potrebbe essere solcato da 120 meteore all’ora! ecco allora tutto quello che c’è da sapere per non perdersi lo spettacolo mozzafiato della notte di Santa Lucia. ecco come e dove vederle A differenza di molti altri sciami meteorici, le Geminidi possono essere osservate già nelle ore serali e ...

Arrivano le Geminidi - lo sciame Meteorico più bello dell’anno : ecco dove e quando vedere le stelle cadenti di Dicembre : Stanno per arrivare le Geminidi, lo sciame meteorico annuale più bello dell’anno: ci attendono moltissime meteore, luminose e colorate, ma anche “palle di fuoco” e soprattutto molto divertimento sotto il cielo notturno. E oltre ad essere lo sciame meteorico più forte e suggestivo dell’anno, è anche un po’ strano. ecco tutto quello che c’è da sapere sulle Geminidi. ecco come, dove e quando vederle A differenza di molti altri sciami meteorici, le ...