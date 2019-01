Mercoledi 16 Gennaio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - mercoledì 16 gennaio 2019. Su La7 «Speciale Atlantide – Gli Anni dell’odio» : Andrea Purgatori Rai1, ore 21.25: Al posto tuo Film di Max Croci del 2016, con Luca Argentero, Stefano Fresi, Ambra Angiolini. Prodotto in Italia. Durata: 90 minuti. Trama: Pur di assecondare il loro datore di lavoro, due colleghi si scambiano le vite, traslocando l’uno nella casa dell’altro. I due uomini non potrebbero essere più diversi, così come il loro stile di vita, ma tra equivoci e tensioni, ognuno dei due imparerà qualcosa ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di mercoledì 16 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di mercoledì 16 gennaio 2019: Fabiana comincia a credere alle voci riguardanti il ritorno di Cayetana… Il dottor Quiles esce dalla sala operatoria e vuole parlare con Blanca e Diego prima di portarli da Samuel… Fabiana cerca di scoprire da Ursula qualcosa su ciò che sta succedendo… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una VITA e del nostro canale Telegram per essere ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 16 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 16 gennaio 2019: Elsa si è ormai ripresa: intende denunciare il fratello Jesus e riappropriarsi della sua eredità. Isaac, tuttavia, si trova costretto a dirle che ormai Jesus ha pagato per i suoi crimini… Isaac rivela a Elsa di essere stato lui a uccidere Jesus, anche se Antolina gli aveva fatto promettere di non parlare mai a nessuno di quella faccenda… Raimundo fa vedere a Carmelo e a ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 16 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5168 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 16 gennaio 2019: Intenzionato a passare qualche giorno con la sua ragazza dopo settimane di distanza, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) torna a sorpresa a Napoli. Ma quale sarà la reazione di Rossella (Giorgia Gianetiempo)?… Per quanto i sospetti di Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) siano sempre maggiori, Adele (Sara Ricci) nega ancora di avere problemi con il marito Manlio ...

Meteo - le previsioni di domani mercoledì 16 gennaio - : Ci attende un'altra giornata asciutta e mite sulle regioni del Nord in attesa di un importante cambiamento a partire da giovedì. Il lungo periodo siccitoso terminerà con l'arrivo di piogge sparse, ...

Meteo - le previsioni di domani mercoledì 16 gennaio : Meteo, le previsioni di domani mercoledì 16 gennaio Ci attende un’altra giornata asciutta e mite sulle regioni del Nord in attesa di un importante cambiamento a partire da giovedì. Il lungo periodo siccitoso terminerà con l’arrivo di piogge sparse, neve sulle Alpi e un calo delle temperature previsioni Parole ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 - anticipazioni di mercoledì 16 gennaio 2019 : anticipazioni puntata n. 93 de Il PARADISO DELLE SIGNORE daily di mercoledì 16 gennaio 2019: Elena (Giulia Petrungaro) continua a impartire lezioni ai bambini, oltre che a lavorare in caffetteria, e Salvatore (Emanuel Caserio) trova sempre più difficile nascondere i sentimenti che prova per lei; a quel punto comincia ad evitarla… Nicoletta (Federica Girardello) e Silvia (Marta Richeldi) decidono di nascondere a Luciano (Giorgio Lupano) la ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di mercoledì 16 gennaio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 16 gennaio 2019: Hope (Annika Noelle) chiede a Sanchez se Ridge Forrester (Thorsten Kaye) verrà rilasciato e ne ha la conferma. Intanto Liam (Scott Clifton) ringrazia il padre per non averlo denunciato… Katie (Heather Tom) e Wyatt (Darin Brooks) non sono affatto sorpresi di quanto accaduto a Bill (Don Diamont): lui ritiene che a sparare possa anche essere stato Justin Barber (Aaron D. Spears), ...

Australian Open 2019 - tutti gli italiani in campo mercoledì 16 gennaio. Programma - orari - tv e streaming : Saranno tre gli italiani impegnati nei match di domani negli Australian Open 2019 di tennis. Vedremo all’opera Andreas Seppi contro l’Australiano Jared Thompson, Thomas Fabbiano contro lo statunitense Railly Opelka e Stefano Travaglia contro il georgiano Nikoloz Basilashvili. Tre match nei quali i nostri tennisti possono giocarsela ad armi pari con i rispettivi rivali e dunque un’ipotetica qualificazione al secondo turno è ...

Mercoledì 16 Gennaio chi va al cinema aiuta le popolazioni colpite dal maltempo : Nel frattempo si continua a lavorare al "cartellone" del teatro e degli spettacoli dal vivo, nel quale sono impegnate note istituzioni culturali e numerose realtà artistiche del Veneto, "unite " ...

Oroscopo di mercoledì 16 gennaio : Acquario 'top del giorno' - momento no per il Sagittario : L'Oroscopo del giorno 16 gennaio è pronto ad anticipare come potrebbe evolvere il prossimo mercoledì, svelando la classifica e le predizioni astrali su amore e lavoro. In primo piano, nel corso della giornata, i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Cerchiamo, dunque, di dare un valore tangibile al periodo sotto analisi, specificando innanzitutto in anteprima quali saranno i segni più fortunati del giorno. In questo caso, ad ...

Martedì 15 e mercoledì 16 gennaio : al Cardarelli la sede nazionale della Scuola per la gestione del rischio clinico : Ma cosa si intende per clinical risk management? Semplificando: è la scienza che in maniera "proattiva" previene e riduce il rischio clinico. Essere proattivi significa lavorare con il supporto di ...

Mercoledì 16 gennaio gli Stati Generali dello Sport Italiano : Mercoledì 16 gennaio " con inizio previsto alle ore 10, presso il Salone d'Onore, " si terranno gli Stati Generali dello Sport Italiano. I lavori saranno aperti dal saluto del Presidente del CONI, ...

Ascolti TV | Mercoledì 9 gennaio 2019. L’Amore - il sole e le Altre Stelle 19.7% - Lion 11.8% - Chi l’ha Visto? 10.7%. La Vita in Diretta (12.3%-13.2%) umiliata da Geo (14.7%) : Purchè Finisca Bene - Vanessa Incontrada Su Rai1 Purché Finisca Bene – L’Amore, il sole e le Altre Stelle ha conquistato 4.570.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Canale 5 Lion – La Strada verso casa ha raccolto davanti al video 2.465.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Gods of Egypt ha interessato 1.314.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 I Mercenari 2 ha catturato l’attenzione di ...