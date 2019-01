Mercato europeo - Vendite in calo a dicembre | il 2018 resta stabile

Moda : Guffanti Concept lancia progetto per Mercato europeo e apre a Bari : Roma, 4 gen. (Labitalia) - Un progetto commerciale per il mercato europeo che vedrà nel corso del [...]

Moda : Guffanti Concept lancia progetto per Mercato europeo e apre a Bari : Nel mondo del bambino sarà presente a gennaio a Pitti Bimbo con 20 brand e a febbraio durante Milano Fashion Week nel quartier generale di via Corridoni 37. Negli oltre mille metri quadri del palazzo ...

Mercato europeo - crolla Alfa Romeo a -48% - Jeep cresce a + 29% : L'unione dei costruttori europei (Unrae) ha reso disponibili i dati di vendita del settore automobilistico a novembre in Europa. Per l'Italia il verdetto amaro riguarda Alfa Romeo , che cala nelle vendite del -48% . Il brand del Biscione sta chiudendo piuttosto male questo 2018, anche se nel periodo gennaio-novembre il calo è contenuto al -2,3%, grazie a 75.000 auto vendute. Senza il contributo di Mito e 4C fuori produzione e con Alfa Romeo ...

Mercato europeo - A novembre immatricolazioni ancora in calo : -8 - 1% : Il Mercato europeo dell'auto continua a frenare. Sulla base dei dati dell'Acea (l'associazione europea dei costruttori), a novembre le immatricolazioni nellarea Ue+Efta si sono fermate a 1.158.300 unità, con un calo dell8,1%, in peggioramento rispetto al -7,4% di ottobre. L'associazione lega l'andamento negativo riscontrato tra settembre (-23,4%) e novembre all'effetto Wltp, la nuova normativa su emissioni e consumi che ha determinato il ...

Mercato europeo auto resta in calo - sotto effetto Wltp. Fca peggio del mercato - Jeep corre ancora : Il mercato europeo dell' auto rimane in territorio negativo , con le immatricolazioni che sono calate nell'Unione Europea+Efta del 7,4% a quota 1.118.859 di vetture. Un dato lontano, tuttavia, dalla ...

Mercato europeo - Immatricolazioni in calo anche a ottobre : -7 - 4% : Il Mercato automobilistico europeo continua a lanciare segnali negativi anche a ottobre ma con un sensibile miglioramento rispetto al crollo di settembre. Secondo i dati dell'Acea (l'associazione europea dei costruttori di auto) le Immatricolazioni nell'area Ue + Efta si attestano il mese scorso a 1.118.859 unità, in calo del 7,4% rispetto a dodici mesi fa. Per quanto in flessione, si tratta di un risultato decisamente migliore rispetto al ...

Mercato europeo - Il diesel accelera la discesa : -18 - 3% nel terzo trimestre : Il peso delle motorizzazioni diesel sul Mercato europeo continua a calare inesorabilmente di mese in mese e di trimestre in trimestre. Gli ultimi dati dell'Acea (l'associazione europea delle case automobilistiche) sulle immatricolazioni per tipologia di alimentazione nell'area Ue+Efta elaborati da Quattroruote non mostrano alcun segnale positivo per i propulsori ideati da Rudolf diesel oltre cento anni fa. Anzi, tra luglio e settembre si è ...