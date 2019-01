Mercato auto immobile nel 2018 | Italia peggio delle altre

Gli ruba il portafogli e poi lo trascina con l'auto - paura a Lecce all'esterno del superMercato : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Lamborghini - è record : vendute 5.750 auto nel 2018 - +51% - . Usa primo Mercato. Urus a quota 1.761 : BOLOGNA - record storico, sul fronte delle vendite, per Lamborghini. La casa bolognese, nell'esercizio 2018, ha consegnato 5.750 vetture con un incremento del 51% rispetto alle 3.815...

Mercato auto : sul settore pesano gli effetti del calo delle vendite in USA e Cina : Negli Stati Uniti a influire negativamente sul Mercato dell'automotive , nell'ambito di un più generale rallentamento dell'economia mondiale e in particolare di quella cinese, vi sono, innanzitutto, ...

Mercato auto : Anfia - nel 2018 auto diesel in calo ma sono ancora le più vendute : MILANO - Nel 2018 le vendite di auto diesel sono ancora più della metà del Mercato , 51,2% la quota, , sebbene in calo del 12%. Le vendite di auto a benzina, con un aumento dell'8%,...

Così le case automobilistiche pilotavano il Mercato con offerte e servizi finanziari : maxi multa dall'Antitrust : Come mai le auto, a seconda della fascia, costano tutte uguali? E come mai le finanziarie di quasi tutte le case automobilistiche offrono prestiti e incentivi praticamente identici? maxi multa da 678 ...

Mercato 2018 - FCA in calo - ma ha cinque auto nella Top10 : Il piccolo rush finale, +1,96%, non ha impedito che il 2018 si chiudesse negativamente per il Mercato automobilistico italiano: 1.910.025 immatricolazioni - in base ai dati UNRAE - con una perdita del ...

Auto - Unrae : 'Con nuove tasse Mercato Italia calerà nel 2019'. Anfia : 'Preoccupa economia e bonus-malus' : TORINO - 'Nel 2018 per gli Automobilisti Italiani erano state ventilate ipotesi di riduzione del carico fiscale, incidendo ad esempio sulle accise dei carburanti, e di rassicurazione sulla...

Mercato usato - in frenata a dicembre 2 e 4 ruote. 2018 positivo per le auto - +4 - 7% - negativo per le moto - -2 - 1% - : ROMA - Chiusura d'anno in frenata per il Mercato dell'usato. I passaggi di proprietà delle automobili, al netto delle minivolture , trasferimenti temporanei a nome del concessionario in...

Mercato auto - lieve ripresa a dicembre +1 - 96% - ma Italia chiude 2018 in rosso : -3 - 11% : TORINO - Il lieve recupero di dicembre, +1,96% di immatricolazioni auto rispetto allo stesso mese del 2017, dopo tre mesi in calo, non impedisce al Mercato Italiano dell' auto di chiudere il...

Mercato auto - 2018 negativo : calano le immatricolazioni : Soltanto 1,9 milioni di nuove auto immatricolate nell'anno appena concluso: calo del 3,1% rispetto all'anno precedente. Dati...

Mercato auto - il 2018 si chiude con un -3 - 1% di immatricolazioni in Italia : Quella che ci siamo lasciati alle spalle non è stata proprio una buona annata per il Mercato dell’auto. E anche il 2019 si preannuncia piuttosto sottotono, con la nuova legge di bilancio che, se da un lato ha l’obiettivo di rafforzare la rete di infrastrutture legate alla mobilità elettrica, dall’altro penalizzerà quanti sceglieranno auto nuove e di fascia media ma che producono emissioni oltre i parametri stabiliti. In ...

Ripresa Mercato auto - ma -3 - 11% nel 2018 : 21.00 In lieve Ripresa il mercato dell'auto, dopo 3 mesi in calo: a dicembre cresce dell'1,96% rispetto allo stesso mese del 2017 con 124.078 auto nuove immatricolate. Lo comunica il Ministero dei Trasporti. Ma bilancio in rosso nel 2018: 1,9 milioni di auto immatricolate,con un calo del 3,11% rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo si registrano 4,4 milioni di trasferimenti di proprietà di auto usate (-3,3%). Fca chiude l'anno con ...