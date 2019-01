Meningite | muore ragazzo a Roma | non era vaccinato

Meningite - Federico muore a 15 anni. La mamma : «Non l'ho fatto vaccinare - la sua morte non sia vana» : «Federico lo avevo vaccinato quando era ancora piccolo per il meningococco B, adesso che era adolescente non ci avevamo pensato agli altri tipi di vaccinazioni consigliate ma sulla base degli...

Napoli - chirurgo muore di Meningite : i familiari donano organi - il cuore salverà un bimbo : Un medico chirurgo di 40 anni di età è deceduto nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 gennaio presso l'istituto ospedaliero 'Domenico Cotugno' di Napoli. Si tratta del dottore Vincenzo Di Stazio che ha perso la vita a causa di meningite da pneumococco. Il paziente era arrivato presso l'azienda ospedaliera partenopea in condizioni molto critiche, estremamente disperate. Per Di Stazio non c'è stato nulla da fare e i suoi colleghi medici non ...

Bre Payton - giornalista 26enne muore improvvisamente per influenza e Meningite : Aveva 26 anni Bre Payton, la giornalista statunitense morta improvvisamente per le conseguenze del virus dell’influenza suina, H1N1, degenerata in meningite. Collaborava con la rivista conservatrice The Federalist e con FoxNews. Bre si trovava in California per la presentazione di uno show su One America News Network. Solo mercoledì aveva detto ai suoi followers su Twitter di seguirla in televisione. Poi, la mattina successiva, è stata ...

