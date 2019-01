Manley | ' Con l' ecotassa va rivisto il piano per l' Italia' Ceo di Fca assicura che il

FCA - Manley : 'CON ECOTASSA PIANO INVESTIMENTI IN ITALIA VA RIVISTO'/ Ad Fiat Chrysler : 'Contesto è cambiato' : Mike MANLEY , ad di Fiat Chrysler , ha annunciato che il PIANO di INVESTIMENTI da 5 miliardi di euro per l' ITALIA sarà rivisto a causa dell' ECOTASSA .

Fca - Manley vede i sindacati : primo confronto sull'Italia : È una giornata chiave per il futuro di Fiat Chrysler Automobiles in Italia . Il nuovo ceo di Fca, Mike Manley , oggi siede al tavolo con i sindacati a Torino per confrontarsi sul nuovo piano ...