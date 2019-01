Maltempo Roma | muore clochard | investito da un pirata della strada | “non pensavo fosse

Maltempo Lazio : neve sulla SR509 di Forca D’Acero - pioggia intensa sulla A1 Roma-Napoli [GALLERY] : 1/3 ...

Maltempo Roma - ghiaccio e neve : in azione spargisale Astral : L’ondata di gelo non finisce e nelle prime ore di domani è annunciata altra anche nel Lazio. L’Astral ha attivato stasera i mezzi spargisale su diverse arterie regionali e segnala che, al momento, è percorribile la 509 a Forca d’Acero, tra Lazio e Abruzzo. I mezzi saranno impegnati anche nel Reatino, in particolare a Leonessa, Terminillo, Picente, Ternana e sulla regionale del Lago di Campotosto. L'articolo Maltempo Roma, ...

Maltempo - aereo Roma-Palermo dirottato : 16 ore di ritardo : Paura per gli 81 passeggeri del volo Roma-Palermo di Alitalia che sarebbero dovuti arrivare ieri sera nel capoluogo siciliano e sono stati costretti a passare la notte in un albergo a Comiso e sono arrivati a Palermo in pullman dopo 16 ore. L’aereo per il Maltempo non e’ potuto atterrare a Palermo ed ha scelto la pista del ‘Pio La Torre’ ma per una serie di concause non e’ stato possibile procedere al rifornimento ...

Maltempo Roma - Acea : ”Contro il freddo proteggere i contatori idrici” : In vista del brusco calo delle temperature registrato in questi giorni, in particolar modo nelle zone montane del territorio, Acea Ato 2 rinnova l’invito ai clienti a proteggere dal gelo i contatori idrici, mediante coperture provvisorie. La protezione del contatore, infatti, è importante per evitare perdite o mancanze d’acqua nella stagione invernale e il Regolamento d’utenza prevede che la cura e la manutenzione del contatore ...

Maltempo : nebbia a banchi sulla A1 Roma-Napoli : Astral Infomobilità rende noto che si registra “nebbia a banchi sulla A1 Roma–Napoli tra Ferentino e Ceprano e tra la Diramazione Roma nord e Guidonia Montecelio dove la visibilità è a 100 metri.“ L'articolo Maltempo: nebbia a banchi sulla A1 Roma-Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Livorno - Rossi porta a Roma la conta dei danni : 6 - 6 milioni di euro : La Toscana ha inviato oggi al dipartimento della protezione civile nazionale il censimento ufficiale dei danni causati dall’alluvione di Livorno del settembre 2017. I danni complessivi ammontano a 6,6 milioni: 3,6 a carico di privati, altri 3 rimediati dalle imprese nei territori di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo. Il presidente della Regione, Enrico Rossi, nella sua veste di commissario straordinario ha anche inviato il piano ...

Maltempo : nebbia su A1 e A24 - vento forte sulla diramazione Roma Sud : Astral Infomobilità rende noto che si registra “nebbia a banchi sulla A1 Roma-Napoli tra l’allacciamento con la A24 Roma-Teramo e Valmontone. Visibilità a 80 metri. nebbia anche sulla A24 tra Vicovaro Mandela e Carsoli, anche qui visibilità a 80 metri. vento forte, invece, sulla diramazione Roma sud all’altezza dell’innesto col Raccordo.“ L'articolo Maltempo: nebbia su A1 e A24, vento forte sulla diramazione Roma Sud sembra essere ...

Maltempo - neve in Emilia-Romagna : in azione i mezzi spalaneve e spargisale - viabilità regolare : Nevica dal tardo pomeriggio di ieri anche sulle pianure dell’Emilia-Romagna: le precipitazioni si registrano in particolare nella parte centro-occidentale della regione. Dalla serata sono in azione i mezzi spalaneve e spargisale anche a Bologna. Non si segnalano particolari disagi nei trasporti. Il traffico è regolare sulle autostrade della regione, salvo qualche rallentamento sul tratto appenninico dell’A1, tra Bologna e ...

Maltempo - notte di NEVE al Centro/Nord : imbiancata la pianura Padana - accumuli importanti in Emilia Romagna [LIVE] : 1/13 ...

Maltempo : temporali sulla A1 Roma-Napoli : ”Prestare attenzione sulla A1 Roma-Napoli dove sono in corso temporali tra l’allacciamento con la A24 e Valmontone. La visibilità è a 100 metri”. Lo comunica in una nota Astral infomobilità. L'articolo Maltempo: temporali sulla A1 Roma-Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : temporali sull’A1 Roma-Napoli : Astral Infomobilità chiede di “prestare attenzione sulla A1 Roma-Napoli dove sono in corso temporali tra l’allacciamento con la A24 e Valmontone. La visibilità è a 100 metri.“ L'articolo Maltempo: temporali sull’A1 Roma-Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : nevischio sull’A24 - pioggia su A1 e sulla Roma-Civitavecchia : Astral Infomobilità rende noto che si registra “nevischio sulla A24 Roma-Teramo all’altezza di Vicovaro Mandela. pioggia invece sulla A1 Firenze-Roma, all’altezza di Ponzano Romano e tra Valmontone e Ceprano. pioggia anche sulla Roma Civitavecchia tra il bivio con la Roma-Fiumicino e quello con la SS698 del Porto di Civitavecchia.” L'articolo Maltempo: nevischio sull’A24, pioggia su A1 e sulla Roma-Civitavecchia sembra essere ...

Maltempo Emilia-Romagna : presentato piano per potenziale le linee elettriche : Oltre 532 chilometri di linee elettriche rifatte, 100 chilometri di nuovi conduttori e 400 cabine automatizzate: è il ‘piano di resilienza‘ per l’Emilia-Romagna messo a punto da E-Distribuzione (società del gruppo Enel) e presentato oggi, per potenziare le reti e i collegamenti e metterli in grado di resistere agli eventi acuti di Maltempo. Il piano prevede investimenti per quasi 53 milioni tra il 2017 e il 2020. I lavori ...

Maltempo : nebbia sulla A1 Roma-Napoli : Astral Infomobilità rende noto che si registra nebbia sull’autostrada A1 Roma-Napoli tra Valmontone e Frosinone. La visibilità è a 90 metri. L'articolo Maltempo: nebbia sulla A1 Roma-Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.