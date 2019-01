Maltempo | emergenza freddo | in campo anche il Comune di Catania

Maltempo Firenze : continua l’accoglienza per l’emergenza freddo : “Tra il 3 dicembre 2018 e il 10 gennaio 2019 sono 28 le persone che hanno accettato il servizio di accoglienza invernale”. Lo ha detto l’assessore al welfare del Comune di Firenze Sara Funaro, rispondendo ad un question time proposto in consiglio comunale dal presidente della commissione ambiente, vivibilita’ urbana e mobilita’ Fabrizio Ricci. Nel periodo in questione, ha precisato Funaro, “sono state ...

Maltempo Europa - ancora emergenza neve e valanghe nei Balcani : il bilancio sale a 20 vittime [FOTO] : 1/21 ...

Maltempo Palermo - emergenza freddo : due nuovi dormitori per senzatetto : Da lunedì prossimo Palermo potrà contare su due nuovi poli per l’accoglienza di persone senza dimora. Si tratta di due delle tre strutture previste da un più ampio intervento di azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa, realizzato da una Ats (Associazione temporanea di scopo) tra Istituto Don Calabria (ente capofila), Centro diaconale La Noce – Istituto Valdese, La Panormita Onlus (ente collegato alla Caritas Diocesana ...

Maltempo Serbia : stato d’emergenza per neve : Intense nevicate stanno colpendo la Serbia: sono sempre più difficoltosi i trasporti e l’erogazione di elettricità. Le autorità di Belgrado hanno decretato oggi lo stato di emergenza in cinque distretti: Nova Varos, Ivanjica, Arilje, Luciani e Rashka. neve e ghiaccio stanno creando disagi anche protagonisti in altri Paesi balcanici, come Montenegro e Kosovo, dove si registrano analoghe criticità L'articolo Maltempo Serbia: stato ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : “Verificheremo l’operato dell’Anas riguardo l’emergenza neve” : “Prendiamo atto che l’emergenza neve è diventata una super emergenza, non c’è un’organizzazione sufficiente per poter evitare disagi”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, al Museo regionale di Messina in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’università parlando dell’emergenza neve sui Nebrodi. “Apprezzo lo sforzo di alcuni sindaci che hanno ...

Maltempo - emergenza gelo in Europa : 13 morti in una settimana : Maltempo ovunque in Europa, con neve e gelo che stanno causando disagi e danni, con diverse vittime: solo nell’ultima settimana sono stati 13 i morti, soprattutto in Svizzera, Austria e Germania. Centinaia di persone restano bloccate nelle regioni alpine, per il rischio valanghe, mentre forti venti hanno provocato ritardi e cancellazioni di voli. In Norvegia, a causa di una pesante nevicata, sono state sospese le ricerche dei corpi di ...

Maltempo - emergenza freddo : Croce Rossa al lavoro in tutta Italia : Sono migliaia le persone raggiunte ogni sera dalle quasi cento Unità di Strada della Croce Rossa Italiana, che, grazie alla capillarità della propria rete – con le sue oltre mille sedi – riesce a essere presente in ogni scenario di vulnerabilità, in particolar modo nel Sud Italia, dove il gelo e la neve si sono fatti sentire con particolare intensità. Volontari e operatori stanno assicurando cibo, bevande calde, coperte ma anche assistenza ...

Maltempo : emergenza neve rientrata a Matera - riaprono le scuole : Il Comune di Matera ha deciso di cessare le attività del centro operativo comunale (Coc) della protezione civile, non ravvisando ulteriori necessità legate al Maltempo. Nel corso della giornata i mezzi del Comune hanno effettuato interventi al Borgo Venusio e hanno lavorato al controllo delle alberature che sorgono nei pressi degli edifici scolastici. Gli impianti di riscaldamento sono entrati in funzione per permettere l’ingresso degli ...

Maltempo : circa 1.000 ferrovieri impegnati durante l’emergenza : circa 1.000 i ferrovieri impegnati per l’emergenza neve, da giovedì 3 gennaio ad oggi, impegnati nel ripristino delle normali condizioni dell’infrastruttura ferroviaria e nell’assistenza alle persone in viaggio sui treni di Trenitalia. Il lavoro del Gruppo FS Italiane, 24 ore su 24, ha permesso di riprendere, da stamattina 6 gennaio, la regolare circolazione ferroviaria nelle regioni interessate da nevicate e forte Maltempo ...

Maltempo - il Comune di Lecce : “Cessata l’emergenza - nessun incidente” : E’ cessata in mattinata l’emergenza neve che ha colpito il territorio salentino, non risparmiando il capoluogo fin dalle prime ore di ieri. La Prefettura alle 11,30 di oggi, ha dichiarato chiuso il centro operativo soccorsi costituito per coordinare gli interventi della Protezione Civile su tutto il territorio provinciale e far fronte alle problematiche connesse con l’ondata di Maltempo. La macchina della Protezione Civile ...

Maltempo - emergenza neve : il prefetto di Catania convoca il Cov : Il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, nell’immediatezza del verificarsi degli eventi metereologici avversi della notte scorsa ha disposto la convocazione del Comitato operativo per la viabilita’ (Cov) per coordinare gli interventi necessari. Sono riuniti dalla mattina i rappresentanti della Questura, dei Carabinieri, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, dell’Anas, della Polizia provinciale, del Dipartimento ...

Maltempo - il Comune di Taranto : “Risposte concrete all’emergenza freddo” : “Positivo il bilancio delle azioni poste in essere dall’amministrazione comunale per far fronte all’emergenza freddo che sta interessando la citta’ in queste ore”. E’ il Comune di Taranto a fare un primo bilancio soprattutto per quanto riguarda l’assistenza ai senza fissa dimora. Per l’assessore comunale al welfare, Simona Scarpati, “le associazioni di volontariato e di protezione civile con ...

Maltempo - emergenza neve a Matera : situazione verso normalità : Circa 250 tonnellate di sale utilizzato, 7 mezzi spargisale e spartineve, 30 uomini impegnati. Le attività messe in campo dal Comune di Matera per fronteggiare l’emergenza Maltempo sono continuate fino a notte inoltrata e proseguite a partire dalle 5 di questa mattina. Piazza Vittorio Veneto, le strade del centro storico e dei Sassi sono state rese praticabili mentre la maggior parte delle strade cittadine risultano essere libere dalla ...

Maltempo - avviato Piano emergenza freddo a Ladispoli : L’amministrazione comunale di Ladispoli informa che è stato avviato il Piano di emergenza per i senza tetto in coincidenza con l’arrivo del freddo invernale ed il brusco abbassamento delle temperature. “In collaborazione con la Croce Rossa di Santa Severa e la Protezione civile comunale di Ladispoli – spiega l’assessore alle politiche sociali, Lucia Cordeschi – abbiamo avviato il progetto di assistenza per ...