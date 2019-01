Malpensa | immigrato manda aeroporto nel caos

blogo

: RT @andreasso1951: Preso l'immigrato fuggito da Malpensa - Lombardia - - Henry44857029 : RT @andreasso1951: Preso l'immigrato fuggito da Malpensa - Lombardia - - Adriano48R : RT @andreasso1951: Preso l'immigrato fuggito da Malpensa - Lombardia - - lacerci65 : RT @ferroice40: Preso l'immigrato fuggito da Malpensa. Sarà espulso -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)Notte tragicomica aa causa della fuga di unnel noto scalo internazionale milanese. L'uomo, arrivato da Dakar, ha buttato via i documenti per non farsi identificare e così è stato fatto imbarcare nuovamente su un altro volo diretto a Dakar, per essere rimpatriato, anche se poi si è scoperto che non era senegalese, ma egiziano. Tuttavia, la Polizia di Stato lo doveva rispedire nella città da cui era partito.Ma quando l'uomo è salito su un volo di linea Air Italy alle 19:28 di ieri sera, approfittando di un attimo di distrazione della hostess, è sceso dall'altra porta dell'aereo e si è dato alla fuga. A questo punto è scoppiato il, perché Enac, Enav e Polizia hanno deciso di bloccare i voli. Quelli in arrivo sono stati dirottati verso altri aeroporti, in particolare quelli di Linate e Torino, mentre quelli in partenza sono stati congelati in ...