Malpensa | egiziano fugge  sulla pista | caos voli L’uomo fermato nella notte

Malpensa - egiziano fugge sulla pista e fa perdere le sue tracce : scalo chiuso e caos voli : Un passeggero arrivato da Dakar che doveva essere rimpatriato è saltato giù dall'aereo sul quale era stato imbarcato per essere rimandato in patria ed è scappato verso le piste di decollo. Dopo un’ora è stata riaperta una delle piste dello scalo milanese

Aeroporto di Malpensa in tilt : egiziano respinto fugge da aereo : Aeroporto di Malpensa in tilt: egiziano respinto fugge da aereo L'uomo doveva essere respinto e riportato in Senegal, da dove proveniva. Tutte le piste chiuse tranne una. I voli in arrivo vengono dirottati verso altri scali, soprattutto Linate Parole chiave: ...