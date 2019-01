Malagò : Coni conservi compiti e funzioni : Quanto alla intitolazione del nuovo ente 'Sport e Salute' che sostituirà l'attuale Coni servizi, Malagò incalza: "Facciamo in modo che rimanga un nome formale - ha sottolineato il capo dello sport ...

Riforma Coni - Malagò : 'Non ero ottimista - oggi lo sono' : Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, aprendo i lavori degli stati generali dello sport italiano al salone d'onore del Coni alla presenza dei sottosegretari alla Presidenza del consiglio ...

Distensione tra Coni e Governo? Giovanni Malagò : “Ottimista sulla riforma dello sport”. Giorgetti : “La politica non farà intrusioni” : Nella giornata odierna si sono svolti gli Stati Generali dello Sport, una giornata di approfondimenti e dibattiti organizzata dal Coni presso il Salone d’Onore di Palazzo H a Roma. Le prime dichiarazioni rilasciate dai protagonisti hanno lasciato intendere che c’è un clima di Distensione tra Governo e Coni dopo le polemiche dell’ultimo periodo in merito alla riforma dello sport voluta da Palazzo Chigi. Il Presidente Giovanni ...

Riforma Coni - Malagò : Non ero ottimista - oggi lo sono : Lo sport funziona, produce risultati, ma non può rimanere ancorato al passato' . STATI GENERALI DELLO SPORT ITALIANO - Un intervento di saluto del presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha aperto a ...

Coni - Malagò : “si vede la luce in fondo al tunnel” : “Questo è un momento particolare, lo riconosciamo, però si vede una luce in fondo al tunnel perché stiamo trattando su quelli che sono gli aspetti attuativi che rappresentano la concretezza, la praticità di qualsiasi impianto normativo. Cerchiamo di guardare le cose con ottimismo perché siamo uomini di sport”. Sono le importanti dichiarazioni da parte del presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel suo intervento al workshop ...

Coni - Giovanni Malagò tuona sulla Supercoppa : “quanta ipocrisia nel mondo del calcio” : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato delle discussioni nate attorno alla disputa della Supercoppa italiana in quel di Gedda “Sul caso della Supercoppa c’è il trionfo dell’ipocrisia da parte di tante persone“. E’ l’opinione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla Supercoppa italiana che si giocherà il 16 gennaio a Gedda in uno stadio dove le donne potranno accedere ma non ...

Coni - Malagò : 'Tolleranza zero contro i violenti. Andare oltre Daspo - fare come Thatcher' : Avevo capito che Londra non aveva più la garanzia di poter organizzare le Atp Finals dove giocano i migliori 8 giocatori del mondo e che l'Atp voleva fare una gara per avere un' alternativa a Londra. ...

Riforma del Coni - Malagò : “Ogni cosa cambiata in peggio. Lo sport italiano perderà autorevolezza internazionale” : Nella Riforma del Coni “non c’è una cosa cambiata in meglio, solo in peggio” e per questo “diventerà un boomerang tremendo” perché “alla nostra base questa cosa non è piaciuta e non piacerà mai“. Giovanni Malagò torna a criticare la Riforma del Comitato olimpico voluta dal governo Lega-M5s: “All’inizio – ha detto in un’intervista all’Adnkronos – mi sono quasi sentito male. ...

Malagò contro la riforma del Coni : "Sarà un boomerang" : Che la politica volesse fare questo è chiaro, l'ho capito, ma deve sapere che ha messo in condizione il paese di essere molto meno credibile a livello internazionale sulle manifestazioni sportive". ...

Malagò - riforma Coni : 'Si può trattare ma ci sono punti fermi' : Sulla riforma del Coni "c'è spazio per trattare ma ci sono anche dei punti fermi. C'è grande disponibilità a confrontarsi: un conto poi sono le parole un altro i fatti". Il presidente del Coni, ...

Malagò : "Il Coni istituzione unica" : "Il Coni non deve essere il più grande, è importante che sia migliore al mondo" Così il sottosegretario Giorgetti.

Malagò : "Il Coni istituzione unica" : "Il Coni non deve essere il più grande, è importante che sia migliore al mondo" Così il sottosegretario Giorgetti.

Collari d’Oro 2018 - consegnati i riconoscimenti al Salone d’Onore del CONI. Giovanni Malagò : “Garanzia per il futuro dello sport italiano” : Al Salone d’Onore del CONI si è tenuta la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al merito sportivo, massima onorificenza dello sport italiano. Ad aprire la cerimonia è stato il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha subito ricordato il compleanno di Alberto Tomba, atleta del secolo assieme a Sara Simeoni, ed il genetliaco di Antonio Rossi, che ha condotto la consegna assieme a Diana Bianchedi ed Oscar De Pellegrin. Il numero ...

Malagò : "Il Coni istituzione unica" : 13.08 "Mi auguro che il Coni rimanga per sempre il comitato olimpico più importante che c'è nel mondo". Queste le parole di Giovanni Malagò alla premiazione dei Collari d'Oro al merito sportivo a Roma "Non avete tradito lo scudetto tricolore e i cinque cerchi-continua-, perchè mai in un anno olimpico invernale si sono ottenuti risultati così importanti a livello multidisciplinare e sportivo, e non solo ai Giochi di PyeongChang". "Il Coni non ...