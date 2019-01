Macaulay Culkin su Michael Jackson | ' Lui sapeva quello che stavo passando'

Macaulay Culkin svela la verità sul suo rapporto con Michael Jackson - : ... che aveva vissuto la stessa identica cosa, voleva essere sicuro che non fossi solo.' Fonte: Mondo Fox Michael Jackson and Macaulay Culkin, 1991 pic.twitter.com/PNr7rGIcSK " 90s to 00s , @welivein90s,...

Macaulay Culkin e l'amicizia con Michael Jackson : 'era normale e banale' : Storico protagonista di Mamma, ho perso l'aereo e Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York, Macaulay Culkin ha oggi 38 anni, oscillando tra recitazione e musica.Intervistato da Inside of you, Macaulay è tornato ai primi anni '90, quando intrattenne una chiacchieratissima amicizia con Michael Jackson, poco dopo da altri trascinato in tribunale perché accusato di pedofilia. Un legame, quello tra l'ex bimbo prodigio e il Re ...

Mamma ho perso l’aereo - la star del film Macaulay Culkin cambierà legalmente nome in Macaulay Macaulay Culkin Culkin : I tanti fan del film Mamma ho perso l’aereo hanno potuto lasciarsi andare alla nostalgia vedendolo protagonista del nuovo spot Google Assistant ma Macaulay Culkin non sembra voler smettere di sorprendere durante questo periodo natalizio. L’attore ha infatti deciso di cambiare legalmente il suo secondo nome. A sceglierlo sono stati proprio i fan che hanno votato tramite un sondaggio sul suo sito Bunny Ears. TheMcRibisBack, Kieran, ...

Mamma ho perso l'aereo - 27 anni dopo : Macaulay Culkin torna ad interpretare Kevin : Dai trentenni in poi, l'immagine di una casa in tv fa probabilmente pensare a molti a 'Mamma ho perso l'aereo'. 27 anni fa veniva infatti trasmesso per la prima volta il successo cinematografico che negli Stati Uniti, ed in breve tempo anche altrove, ha raggiunto un successo planetario rendendo celebri gli attori, uno fra tutti il protagonista Kevin McCallister, in arte Macaulay Culkin. Kevin 'adulto' in uno spot Google Google ha chiesto a ...

