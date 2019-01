Lutto nel mondo del rugby – La Federazione italiana saluta Giancarlo Delli Ficorilli

Napoli - Beatrice Pia muore a soli 3 anni : Lutto nel Casertano : Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane bambina, si è verificata nella provincia di Napoli. La piccola Beatrice Pia, infatti, di soli tre anni, è deceduta all'interno dell'ospedale Santobono della città partenopea, dove era ricoverata oramai da diversi giorni a causa di gravi problemi di salute che la attanagliavano fin dal momento della sua nascita. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il ...

Lutto nel calcio - è morto Masinga : giocò in A con Salernitana e Bari : Una brutta notizia ha risvegliato i tifosi di Bari e Salernitana in questa domenica di gennaio. È venuto infatti a mancare Philemon Masinga, ex attaccante conosciuto in Italia grazie alle...

Grave Lutto nel mondo del calcio - muore a soli 49 anni un ex attaccante di Bari e Salernitana : Philemon Masinga è morto a soli 49 anni, ad annunciare il decesso dell’ex attaccante di Bari e Salernitana la Federazione calcistica sudafricana Philemon Masinga è morto all’età di 49 anni. L’ex attaccante, noto in Italia per le sue esperienze tra le fila del Bari e della Salernitana, è deceduto dopo una Grave malattia all’ospedale in cui era ricoverato dal 21 dicembre. A rendere nota la triste notizia la ...

Conduttrice sconfitta dal cancro a 51 anni : Lutto nella televisione : lutto alla BBC dove Dianne Oxberry, noto volto dell'emittente televisiva, è scomparsa a 51 anni sconfitta da un cancro . La sua famiglia in primis, ma anche i colleghi e i seguaci sono rimasti ...

Lutto nel mondo di radio e tv : meteorologa della BBC muore a 51 anni sconfitta dal cancro : Dianne Oxberry, volto noto della BBC, è morta a Manchester, dove viveva con il marito e i due figli, in seguito ad una breve e aggressiva malattia. Sotto choc i suoi fan e colleghi, scoppiati in lacrime durante le trasmissioni odierne: "Siamo devastati. È successo tutto troppo in fretta".Continua a leggere

Lutto nel mondo del cinema : è morto Paolo Paoloni - il megadirettore galattico di Fantozzi : Un grande attore del panorama cinematografico italiano ci ha lasciati proprio in queste ore: si tratta di Paolo Paoloni, l'indimenticabile megadirettore galattico della saga di Fantozzi, personaggio che lo ha reso famoso al grande pubblico. Oltre che un grande artista, il celebre interprete del Duca Conte Maria Rita Vittorio Balabam è stato un uomo dai modi raffinati e gentili. Fu scoperto da Luciano Salce e, a partire dal 1968, ha lavorato in ...

Lutto nel mondo della politica : è morto Antonio Valiante : S i è spento Antonio Valiante , ex vice di Antonio Bassolino in Regione Campania, più volte assessore dell'ente di Palazzo Santa Lucia e deputato nella XII legislatura. Il politico di lungo corso ...

Lutto nel mondo del Jazz : si è spento Piero Visani : Lutto a Senigallia per la scomparsa di Piero Visani , autentica leggenda del Jazz nostrana. Visani, 94 anni, negli anni '50 è stato una delle chitarre Jazz più illustri del panorama nazionale ed ...

Lutto nella politica campana : è morto Antonio Valiante : È morto questa mattina all?ospedale San Luca di Vallo della Lucania l?onorevole Antonio Valiante. L?ex vicepresidente della Regione di Bassolino era ricoverato da qualche...

Napoli - Michele muore a 24 anni : Lutto nel comune di Bacoli : L'ennesima tragedia in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo è avvenuta nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Bacoli. Un decesso improvviso, quello del ventiquattrenne Michele Lucci, che ha sconvolto l'intera comunità del paesino campano, e di cui ancora non si conoscono le cause che lo hanno portato alla drammatica fine. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito ...

Lutto nel mondo dell'editoria ligure : è mancato Lino Di Vincenzo - fondatore di "Minigoal" : Lutto nel mondo dell'editoria ligure. E' mancato a Genova Pantaleo Di Vincenzo, detto Lino, fondatore di Minigoal, lo storico settimanale dedicato al calcio giovanile della Liguria. I funerali si sono tenuti ...

Lutto nel mondo della musica - muore il grande paroliere : il triste post di Ramazzotti : All'età di 70 anni è scomparso Adelio Cogliati: il paroliere ha collaborato con i più grandi artisti italiani, tra cui Eros...

Repubblica : anche a Napoli curve a Lutto per Belardinelli : Il codice trasversale degli ultrà Napoli-Bologna sarà la partita della maschera per Koulibaly, ma anche delle curve a lutto per Daniele Belardinelli. Sì, perché anche il San Paolo omaggerà l’ultrà morto in occasione di Inter-Napoli. Lo racconta Repubblica sull’edizione nazionale di oggi: «La giornata di campionato che qualcuno temeva diventasse una lunghissima scia di quella notte da incubo, si trasformerà in tutti gli stadi d’Italia ...

Federica Pellegrini : Lutto in famiglia per la nuotatrice nel giorno di Natale : lutto in famiglia per la nuotatrice Federica Pellegrini: lo zio è morto il giorno di Natale Risale a un’ora fa il post di Federica Pellegrini sul suo profilo Instagram, accompagnato da una lunga didascalia dedicata a suo zio, scomparso improvvisamente nel giorno di Natale. “È una di quelle cose se non sai mai se è […] L'articolo Federica Pellegrini: lutto in famiglia per la nuotatrice nel giorno di Natale proviene da Gossip e ...