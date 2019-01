L’uomo dal cuore di ferro film al cinema: cast, recensione, curiosità

cubemagazine

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) L’uomo daldiè uno deialquesta settimana in uscita nelle sale giovedì 24 gennaio 2019. La pellicola diretta da Cédric Jimenez ha come protagonisti Jason Clarke e Rosamund Pike. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEL’uomo daldial: scheda eGENERE: Azione, Biografico, Thriller, Guerra ANNO: 2017 REGIA: Cédric Jimenez: Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O’Connell, Jack Reynor, Thomas M. Wright, Mia Wasikowska, Stephen Graham, Enzo Cilenti, Geoff Bell DURATA: 120 Minuti L’uomo daldial: trama La trama racconta l’incredibile storia del più crudele gerarca del Terzo Reich:daldi, il macellaio di Praga, la bestia bionda. Tre modi diversi per indicare lo ...