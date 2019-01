Luna rosso sangue | occhi al cielo nonostante l' orario

Astronomia - il 21 gennaio eclisse totale di Luna tinta di rosso : Roma, 16 gen., askanews, - Il 2019 ci offre al suo avvio una eclisse totale di Luna . L'appuntamento è per l'alba di lunedì 21 gennaio , precisamente alle 5.41 quando inizierà la fase di eclisse totale ...

Conto alla rovescia per l’Eclissi della “SuperLuna di Sangue” : perché la Luna si tingerà di rosso? : Secondo la NASA l’eclissi del 21 Gennaio 2019 sarà uno degli “spettacoli più folgoranti” del cielo, in quanto la Luna si troverà nel punto più vicino alla Terra (perigeo) facendola apparire leggermente più grande e più luminosa (da qui il termine poco amato dagli astronomi “SuperLuna”) e, soprattutto, rossa. Lo spettacolo della SuperLuna rossa sarà osservabile in America e nelle regioni occidentali dell’Europa ...