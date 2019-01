Lucioni vicino al Sassuolo | Lecce sogna acquisti dalla Serie A | come Pucciarelli RUMORS

Blastingnews

: Calciomercato | Sassuolo, più vicino l'arrivo di Lucioni dal Lecce - infoitsport : Calciomercato | Sassuolo, più vicino l'arrivo di Lucioni dal Lecce - GoalItalia : Fabio #Lucioni è pronto a tornare in Serie A dopo la squalifica per doping: accordo vicino con il #Sassuolo ?? - infoitsport : Sassuolo, in dirittura d'arrivo Lucioni: vicino l'acquisto dal Lecce -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) I 2 milioni che possono cambiare il calciomercato delpotrebbero arrivare direttamente dall'Emilia, dove ilsta per sborsare una somma notevole per assicurarsi il difensore centrale 31enne Fabio. La società neroverde infatti, sta per accontentare l'allenatore De Zerbi, che adesso dovrebbe avere nuovamente a disposizione, con il quale aveva lavorato già lo scorso anno nell'esperienza di Benevento. De Zerbi ha avuto parole di elogio peranche nel corso della trasmissione di ieri sera su Sportitalia, durante la quale lo ha definito un calciatore importante che è stato sottovalutato negli anni scorsi della sua carriera.Ilha fatto di tutto per trattenere, proponendogli anche un contratto più alto, ma alla fine l'ex Benevento, consigliato probabilmente dal suo entourage, ha preferito giocare inA e l'affare sarebbe ormai in ...