Lo spot di Gillette dimostra che davvero gli uomini sono il sesso debole

Lo spot Gillette a favore del #MeToo che fa arrabbiare i “maschi” : Il nuovo spot di Gillette che sposa la campagna #MeToo ha scatenato non poche polemiche. Il video si apre con riferimenti alle molestie sessuali e si chiude con elementi positivi. La scelta a molti uomini, principale clientela dell'azienda specializzata in rasoi e prodotti per la cura del corpo, non è piaciuta.Continua a leggere

Gillette - lo spot del rasoio da barba è troppo femminista. Aiuto! : È ben evidente che nessuna impresa commerciale, dalle grandi multinazionali alle piccole aziende famigliari passando per il commercio equo e solidale lavora per perdere consenso, ovvero acquirenti. È chiaro quindi che i messaggi per pubblicizzare i propri prodotti sono pensati (pagando profumatamente team di donne e uomini che realizzano le campagne promozionali) per sedurre il target e quindi continuare a vendere. Eppure talvolta si può andare ...

“Il meglio di un uomo” - lo spot di Gillette contro la violenza sulle donne fa infuriare i machisti : “Attacco a virilità” : “È questo il meglio che un uomo può fare?”. Lo spot di Gillette contro la violenza sulle donne si apre con questa domanda. Poi le immagini di atti di bullismo a scuola, molestie, ragazze ipersessualizzate e capi che tolgono la parola alle colleghe sul luogo di lavoro. “I ragazzi sono ragazzi” è la scusa che danno alcuni uomini. “Ma qualcosa finalmente sta cambiando” dice la voce fuori campo, riferendosi al ...