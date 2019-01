LIVE Pagelle Juventus-Milan | Supercoppa italiana in DIRETTA | i voti in tempo reale

Nuoto - Pagelle Mondiali Hangzhou 2018. Simona Quadarella : continuità a LIVElli stratosferici! Marco Orsi : record e speranze : Simona Quadarella 9: Per quelli che “… in Europa era facile…” eccola qua, Simona Quadarella in versione mondiale. E’ argento, è vero, ma dietro a quella che tutti consideravano fuori portata alla vigilia del Mondiale, la cinesina Wang che invece non dà un distacco così abissale all’italiana che si lascia alle spalle una finisseur come Leah Smith, andandola a battere proprio a casa sua, nello sprint. ...

PAGELLE/ LIVErpool Napoli - 1-0 - : i voti della partita - Champions League gruppo C - : PAGELLE Liverpool Napoli: Champions League, ecco i voti a tutti i protagonisti della partita di Anfield, valida per l'ultima giornata del gruppo C.

LIVErpool-Napoli 1-0 - pagelle / Il finale commovente di Koulibaly. La notte pazzotica di Ospina : Ospina. Una notte pazzotica per il pipelet colombiano, che comincia con una respinta di testa al 10’. Passano i minuti, i Reds stalkerizzano sempre di più i difensori azzurri in fase d’impostazione e Ospina peggiora il tutto coi suoi piedi che non azzeccano un rilancio (voto 4). Indi si spalanca il baratro con quel pallone di Salah che all’improvviso finisce in rete: sembra una magia dell’egiziano dal quasi fondo, in realtà è Ospina che allarga ...

Highlights LIVErpool-Napoli 1-0 : Pagelle e tabellino del match : LIVERPOOL NAPOLI Pagelle – Il Napoli saluta la Champions League. Gli azzurri infatti escono sconfitti da Anfield Road. Al 14' duro intervento di Van Dijk su Mertens punito solo con il cartellino giallo all’olandese, ma sicuramente sarebbe stato meglio espellere il giocatore del Liverpool. Al 34' il Liverpool passa in vantaggio: Salah tira quasi dalla linea […] L'articolo Highlights Liverpool-Napoli 1-0: Pagelle e tabellino del match ...

LIVErpool-Napoli 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : 1/21 AFP/LaPresse ...

LIVE Pagelle Inter-Psv Eindhoven 0-0 - i voti in tempo reale : Ultimo appuntamento per quanto riguarda il Girone B della Champions League di calcio 2018-2019: a San Siro un’Inter agguerrita attende il PSV e va a caccia della vittoria per poter sognare il passaggio del turno. OASport vi propone le Pagelle LIVE di Inter-Psv, match valido per la sesta giornata della Champions League di calcio: voti in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon ...

LIVE Pagelle Inter-Psv Eindhoven - i voti in tempo reale : Ultimo appuntamento per quanto riguarda il Girone B della Champions League di calcio 2018-2019: a San Siro un’Inter agguerrita attende il PSV e va a caccia della vittoria per poter sognare il passaggio del turno. OASport vi propone le Pagelle LIVE di Inter-Psv, match valido per la sesta giornata della Champions League di calcio: voti in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon ...

LIVE Pagelle Liverpool-Napoli - i voti in tempo reale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI LIVERPOOL-NAPOLI CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI INTER-PSV EINDHOVEN CLICCA QUI PER LE Pagelle LIVE DI INTER-PSV EINDHOVEN CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BARCELLONA-TOTTENHAM CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI STELLA ROSSA-PSG Buonasera e benvenuti alla Pagelle LIVE della sfida valida per la sesta ed ultima giornata della Champions League di calcio tra LIVErpool e Napoli: stasera alle ore 21.00 in ...

Highlights LIVErpool-Napoli : Pagelle e tabellino del match : LIVERPOOL NAPOLI Pagelle – Gli azzurri, sono chiamati all’impresa per riuscire a qualificarsi sul campo dei Reds. L’ultima tappa, nella tana del Liverpool, sarà enormemente complicata per la formazione azzurra, chiamata ad affrontare i vice-campioni d’Europa e un tridente offensivo in una forma avanzata rispetto al match d’andata. Entrambe le squadre, d’altra parte, vengono da un poker rifilato […] L'articolo Highlights ...

Le pagelle di Chievo Verona-Lazio - Serie A 02-12-2018 : biancocelesti fermati dai cLIVEnsi : pagelle Chievo Verona-Lazio, domenica 2 dicembre. clivensi che fermano una Lazio davvero brutta.Il Chievo Verona di Di Carlo è riuscito nel compito di dare una continuità all’ottimo pareggio con il Napoli, fermando un’altra big del campionato, ovvero i bianco celesti di Simone Inzaghi. All’iniziale vantaggio di Pellisier, ha risposto poi Immobile al 66°.Serie A 2018-2019, le pagelle di Chievo Verona-Lazio 1-1Chievo VERONA ...

X Factor 12 - le pagelle musicali del sesto LIVE (con orchestra) : Nel sesto live di X Factor 2018 sono quasi volati i coltelli: protagonisti Fedez, in questa puntata più pimpante e agguerrito – anche perché doveva salvare l’unica concorrente rimasta in gara della sua squadra – e Manuel Agnelli, che ha invece tentato di portare avanti fino all’ultimo tutte e tre le sue ragazze. Così non è andata, e, al termine delle due manche, finiscono al ballottaggio Sherol e Leo. I giudici invocano ...

X Factor 2018 - le pagelle musicali del sesto LIVE (con orchestra) : Nel sesto live di X Factor 2018 sono quasi volati i coltelli: protagonisti Fedez, in questa puntata più pimpante e agguerrito – anche perché doveva salvare l’unica concorrente rimasta in gara della sua squadra – e Manuel Agnelli, che ha invece tentato di portare avanti fino all’ultimo tutte e tre le sue ragazze. Così non è andata, e, al termine delle due manche, finiscono al ballottaggio Sherol e Leo. I giudici invocano ...

Inter-Frosinone 3-0 - le pagelle : Keita torna ai LIVElli della Lazio - bene Lautaro Martinez : L'anticipo della tredicesima giornata vede l'Inter tornare alla vittoria, battendo il Frosinone 3-0 davanti a oltre sessantamila spettatori grazie ai gol messi a segno da Keita Balde, autore di una doppietta, e Lautaro Martinez. L'attaccante senegalese, dunque, realizza le prime due reti con la maglia nerazzurra dopo i tanti rumors circolati sul suo futuro. Con questa vittoria l'Inter dimentica la batosta contro l'Atalanta, che ha sconfitto per ...

X Factor 12 - le pagelle musicali del quinto LIVE con gli inediti : Si conclude con uno scontro fratricida, il quinto live di X Factor 2018, che è stato anche la serata degli inediti per i concorrenti. Al ballottaggio finale sono infatti finite Renza e Naomi, entrambe della squadra di Fedez, che infatti chiede e ottiene il supporto dei colleghi per andare al tilt: alla fine, il pubblico salva Naomi ed elimina Renza, che quindi abbandona X Factor 12, mentre il suo giudice rimane in gara con un solo concorrente, ...