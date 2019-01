LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 16 gennaio - risultati e aggiornamenti in tempo reale. Grande vittoria di Fabbiano - anche Seppi al terzo turno - Travaglia sconfitto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Australian Open 2019 di tennis. Cominciano i match del secondo turno sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Tornano in campo nel tabellone maschile Roger Federer e Rafael Nadal, entrambi impegnati sulla Rod Laver Arena. Lo svizzero affronterà il britannico Daniel Evans, mentre per lo spagnolo sfida con l’Australiano Matthew Ebden, che proverà a sfruttare ...

LIVE Sport - DIRETTA 16 gennaio : risultati Australian Open e Dakar in tempo reale. C’è la Supercoppa Italiana : Buongiorno e bentrovati alla nostra DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in programma questo 16 gennaio. Saranno gli Australian Open i grandi protagonisti della mattinata Sportiva. Tre azzurri in campo e poi anche tanti big nei match del secondo turno. Spazio alla nona tappa della Dakar in Perù (Pisco-Pisco), la penultima del rally raid più importante al mondo. Questo è anche il giorno della Supercoppa Italia. A Gedda in Arabi Saudita si sfidano ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : Cecchinato-Krajinovic al quinto set. Bene Fognini e Giorgi - Vanni sfiora l’impresa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2019 di tennis. Altra giornata ricca di fascino quella che ci apprestiamo a vivere a Melbourne (Australia), sede del primo Slam dell’anno. Sulla Rod Laver Arena vi sarà il debutto di Serena Williams, che torna in questo torneo dopo il successo del 2017 quando vinse il suo settimo trofeo, e in questa stagione l’intenzione è quella di allungare la ...

LIVE Sport - DIRETTA 15 gennaio : Dakar - Australian Open - sci e volley in tempo reale. Martedì ricchissimo : Buongiorno e bentrovati alla nostra DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in programma questo 15 gennaio. Saranno sempre gli Australian Open, primo Slam dell’anno del tennis, a dominare la scena con quattro italiani impegnati nella notte italiana: Fognini se la vedrà contro lo spagnolo Munar; Cecchinato sfiderà il serbo Krajinovic, Vanni giocherà contro lo spagnolo Carreno Busta e Camila Giorgi scenderà in campo contro la slovena Jakupovic. ...

LIVE Camila Giorgi-Dalila Jakupovic - Australian Open 2019 in DIRETTA : azzurra devastante avanti 3-0 nel secondo set dopo aver vinto il primo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di tennis tra Camila Giorgi e la slovena Dalila Jakupovic, valido come primo turno degli Australian Open 2019. La 26enne di Macerata farà il proprio esordio sul Court 7 contro la slovena e le attese non mancano. L’azzurra viene da un ottimo 2018, nel quale si è portata anche a casa il titolo di Linz (Austria), mettendo in mostra a più riprese un ottimo gioco. Sul suo tennis davvero poco ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 15 gennaio. Aggiornamenti in tempo reale - vince Fognini in campo Vanni - Cecchinato e Camila Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2019 di tennis. Altra giornata ricca di fascino quella che ci apprestiamo a vivere a Melbourne (Australia), sede del primo Slam dell’anno. Sulla Rod Laver Arena vi sarà il debutto di Serena Williams, che torna in questo torneo dopo il successo del 2017 quando vinse il suo settimo trofeo, e in questa stagione l’intenzione è quella di allungare la ...

LIVE Sport - DIRETTA 14 gennaio : risultati Australian Open - bene gli azzurri. Dakar in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi lunedì 14 gennaio. Giornata particolarmente ricca e avvincente, tanti eventi sotto i riflettori e lo spettacolo non mancherà per iniziare la settimana alla grande. Incominciano gli Australian Open, primo Slam della stagione di tennis: subito in campo due colossi come Roger Federer e Rafael Nadal ma anche quattro italiani a caccia di gloria (Seppi, Travaglia, Berrettini, Fabbiano). La Dakar ...

LIVE Seppi-Johnson - Australian Open 2019 in DIRETTA : l’azzurro torna avanti di un set (6-4 4-6 6-4) : Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Andreas Seppi-Steve Johnson, match valevole per il primo turno del tabellone maschile degli Australian Open 2019. Comincia lo Slam Australiano e l’altoatesino scende subito in campo e lo fa in una sfida molto complicata contro la testa di serie numero 31. Seppi è reduce dalla finale nel torneo di Sydney, persa poi in due combattuti set con l’Australiano De Minaur, ma è stato un torneo molto positivo per ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 14 gennaio - tutte le partite in tempo reale. Seppi avanti di un set. Travaglia e Fabbiano magnifici - vince Nadal - out Berrettini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open (oggi, lunedì 14 gennaio). Incomincia il primo Slam della stagione di tennis, scattano due settimane di grande spettacolo sul cemento di Melbourne e la prima giornata regalerà subito grandissime emozioni perché sono attese in campo diverse stelle e i primi italiani. Roger Federer, detentore del titolo, se la dovrà vedere contro l’uzbeko Denis Istomin partendo con tutti i favori ...

