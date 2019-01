L' importante premio teatrale? Va al festival omosessuale di Bologna

Gran Galà del calcio AIC - Icardi si gode il premio di miglior giocatore : “spero di vincere qualcosa di importante ” : L’attaccante dell’Inter ha parlato dopo la consegna del miglior giocatore della passata stagione, sottolineando la sua voglia di trofei E’ stato nominato come miglior giocatore della passata stagione, Mauro Icardi però vuole sempre di più. Non gli bastano i riconoscimenti personali, l’attaccante argentino vuole un trofeo con la maglia dell’Inter, è questo l’obiettivo che proverà a raggiungere negli anni ...

importante annuncio in casa Prema Racing : che premio per Mick Schumacher! Il figlio di Michael pilota di F2 nel 2019 : Salto di categoria per Mick Schumacher: dopo il titolo europeo di F3, il giovane pilota disputerà il campionato di F2 col team Prema Racing Un anno ricco di emozioni per Mick Schumacher: dopo la vittoria del campionato Europeo di F3, il suo team, la Prema Racing, ha deciso di premiarlo, annunciando oggi un salto di categoria davvero Importante. Il 19enne tedesco figlio del sette volte iridato Michael, sarà un pilota di F2 dal prossimo ...