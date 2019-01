LG regala una shopping card da 150 euro a chi acquista LG G7 Fit Dual

30 libri da regalare a una donna : regalare un libro a una donna non è facile: bisogna conoscere bene i gusti della destinataria per evitare di scegliere il libro sbagliato. Ecco una guida per aiutarti a selezionare il libro migliore: dalle adolescenti fino ai 60 anni, passando per momenti importanti della vita come le nozze o la maternità, ecco quali sono i migliori libri da regalare a una donna.Continua a leggere

Auto incendiata dalla mafia - Giletti gliene regala una nuova : commozione a "Non è L'Arena" : Puntata emozionante quella di domenica 6 gennaio. In studio Salvatore Battaglia, intermediario assicurativo di Mezzojuso che...

Kylie Jenner ha regalato a Baby Stormi una mini Lamborghini e una mini Ferrari! : Cool mom, cool daughter The post Kylie Jenner ha regalato a Baby Stormi una mini Lamborghini e una mini Ferrari! appeared first on News Mtv Italia.

Albiol regala al Napoli una vittoria batticuore : Prologo A sorpresa, rispetto a previsioni nemmeno poi tanto articolate, Ancelotti lancia il tridente dei “bassotti” con Mertens ed Insigne inizialmente preferiti alla fisicità di Milik, “eroe” dell’ultima vittoria a Cagliari. In porta nuova apparizione per Meret (contro la sua ex squadra). Difesa confermata con Ghoulam sempre più titolare. A centrocampo fuori Allan per infortunio e dentro Rog, insieme a Zielinski e Hamsik. Atto ...

Una cinquina al Verona regala alla Juventus Women il titolo di campione d'inverno : TORINO - La Juventus Women non toglie il piede dall'acceleratore e si sbarazza anche dell' Hellas Verona con l'ennesimo risultato rotondo: un 5-1 che non lascia scampo alle scaligere e che incorona le ...

CD Projekt Red regala una fantastica giacca di Cyberpunk 2077 ad un dipendente per i suoi 10 anni nello studio : Uno sviluppatore di Cyberpunk 2077 ha avuto come regalo commemorativo, per il compimento dei suoi 10 anni all'interno degli studi di CD Projekt Red, un fantastico regalo a tema Cyberpunk 2077.Come riporta Dualshockers infatti, può capitare che un datore di lavoro decida di commemorare la permanenza dei suoi dipendenti più fedeli, e in questo caso lo studio polacco ha pensato bene di regalare una giacca in pelle e brandizzata Cyberpunk 2077, con ...

Mancano pochi giorni a Natale, e l'albero prontamente addobbato con fiocchi rossi e lucine dorate aspetta solo di essere impreziosito con i consueti regali per amici e parenti. È quasi tutto pronto per la festa più magica dell'anno. Il menu del ...

regalare un Google Pixel 3 per Natale potrebbe non essere una buona idea : Google sta riscontrando qualche problema tecnico con le spedizioni di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL: le tempistiche indicate sul sito potrebbero allungarsi di qualche giorno, andando oltre il Natale. L'articolo Regalare un Google Pixel 3 per Natale potrebbe non essere una buona idea proviene da TuttoAndroid.

Champions League – Icardi regala una speranza all’Inter : il gol di Maurito contro il PSV [VIDEO] : Mauro Icardi spiazza Zoet: è dell’attaccante argentino la rete che sblocca il match e porta in parità la sfida di Champions tra Inter e PSV L’Inter e tutti i suoi tifosi hanno vissuto 60 minuti di agonia: il tempo trascorso dalla rete di Lozano, che ha portato in vantaggio il PSV al San Siro dopo 13 minuti di gioco dell’ultima partita della fase a gironi di Champions League fino alla rete del pareggio dell’Inter è ...

Il suo miglior amico muore di leucemia. Kaleb raccoglie fondi : “Voglio regalargli una lapide” : KJ ha perso la sua battaglia contro la terribile malattia all'inizio di quest'anno. I suoi genitori purtroppo, impossibilitati a lavorare per stare al suo fianco, non sono riusciti a dargli una pietra tombale nel cimitero di Detroit. E a questo punto che è intervenuto Kaleb, il suo inseparabile amico...Continua a leggere

Il “Natale Vincente” di Expert può regalarvi una Jeep Renegade : Expert lancia il nuovo volantino natalizio che consente di vincere numerosi (e costosi) premi attraverso un concorso: ecco le offerte su smartphone, tablet Android e accessori del "Natale Vincente". L'articolo Il “Natale Vincente” di Expert può regalarvi una Jeep Renegade proviene da TuttoAndroid.

Basket - i migliori italiani della 9a giornata di Serie A : Christian Burns si regala una domenica da protagonista - conferme per Giampaolo Ricci e Pietro Aradori : Si è svolta nel fine settimana la nona giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. L’Olimpia Milano si è confermata in testa alla classifica centrando la nona vittoria consecutiva nel derby lombardo contro Cantù, mentre Venezia è stata sconfitta da Varese, terza insieme a Cremona e Avellino, rallentando la propria corsa. Diversi giocatori italiani hanno fornito buone prestazioni, contribuendo in maniera decisiva nelle vittorie ...

ADDIO MERKEL/ Arriva AKK - tutti i "ma" di una vittoria che regala l'instabilità alla Germania - IlSussidiario.net : Congresso della Cdu: Annegret Kramp-Karrenbauer si aggiudica con un margine ridotto la leadership del partito e succede alla MERKEL.