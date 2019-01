Lega contro direttore Tg1 | ‘Poco spazio a noi e atti governo’ M5s | ‘Scelga qualità’ E

No Triv ancora contro M5s : "Sul petrolio - emendamenti scritti male e sotto attacco della Lega. Se non passano - devono dimettersi" : Mentre in commissione al Senato il decreto semplificazioni si fa strada a fatica tra le richieste del M5s e i veti della Lega, arriva anche la bocciatura dei No Triv. "Nessuno degli emendamenti presentati dal M5s al decreto semplificazioni tocca le questioni poste dal pacchetto referendario del 2016", attacca Enzo Di Salvatore, il costituzionalista del comitato referendario anti-Trivelle. E per di più, nota l'autore dei quesiti che ...

McDonald’s - addio al Big Mac in Europa : il colosso del fast food ha perso la battaglia Legale contro una catena irlandese : Niente più Big Mac nei McDonald’s europei. Dopo quasi quattro anni di battaglia legale infatti, il colosso del fast food americano ha perso la battaglia legale contro una catena di ristoranti irlandesi, la Supermacs, e non potrà quindi più usare in Europa il nome “Big Mac”, quello del più celebre panino della casa, inventato dal franchiser italoamericano Jim Delligatti. A stabilirlo è stato l’Ufficio dell’Unione europea per la ...

Napoli - bomba contro la pizzeria di Gino Sorbillo/ Ultime notizie 'Attacco a me e a tutti quelli pro-Legalità' : Napoli, bomba contro la pizzeria di Gino Sorbillo/ Ultime notizie, le parole del titolare: 'Attacco a me e a tutti quelli pro-legalità'

Un incontro con Ermal Meta a Catania all’asta per sostenere la Lega del Filo d’Oro : Sono attive su Charity Stars 2 aste che consentiranno a 4 persone di incontrare Ermal Meta in occasione del concerto che terrà l'11 febbraio al Teatro Metropolitan di Catania. La base d'asta è di 200 euro, i vincitori saranno 2 in tutto, uno per asta. Ogni vincitore potrà portare con sé un accompagnatore, per un totale di 4 persone che incontreranno Ermal Meta in occasione del concerto in programma a Catania, nell'ambito del tour teatrale con ...

Regionali in Abruzzo - la Lega ritrova l'alleanza con il centrodestra - contro i 5 stelle - : Marsilio è appoggiato da sei liste: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Azione Politica, Popolo della Famiglia - Popolari per l'Italia, Udc-Dc-Idea. sei regioni al voto nel 2019 12 dicembre 2018 ...

Cesare Battisti - la grillina Elena Fattori contro Lega e M5s : "Gigantesca strumentalizzazione politica" : La grillina Elena Fattori fuori dal coro anche su Cesare Battisti. La senatrice del M5s punta il dito contro la macchina della comunicazione attivata dal governo per raccontare la cattura e l'estradizione del terrorista rosso. "Mi sono fatta l'idea che sia una gigantesca strumentalizzazione politica

Cesare Battisti - la grillina Elena Fattori contro Lega e M5s : 'Gigantesca strumentalizzazione politica' : Ma non amo quando politica e giustizia interferiscono tra loro e si commentano a vicenda. Né amo le modalità sbatto il mostro in prima pagina e ci salto sopra a piedi pari battendo i pugni sul petto '...

LIVE Perugia-Civitanova volley - SuperLega 2019 in DIRETTA : scontro fra titani d’alta classifica. Quante emozioni : Sir Safety avanti 2-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, match valido per la 17^ giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Al PalaBarton si affrontano la seconda e la terza della classifica in un incontro di caratello davvero imperdibile: i Campioni d’Italia, reduci dalla sconfitta di Trento che è costata la vetta della generale, se la vedranno contro la Lube che si è rialzata dopo l’arrivo ...

Liga - al Leganes lo scontro salvezza. Il Huesca affonda : Leganes - Il Leganes inguaia il Huesca , sempre più ultimo nella Liga. Con l'1-0 firmato El Neysiri ,la squadra di Mauricio Pellegrino allunga a sette la striscia di risultati utili consecutivi in ...

Lo sfogo del napoletano contro Libero e Vittorio Feltri : “Fate schifo”. Poi ai meridionali che votano Lega : “Vergognatevi” : Dopo l’apertura del quotidiano Libero, che ieri ha titolato “Comandano i terroni”, un napoletano, attivista di Ischia, Gigi Lista, si è sfogato contro il direttore Vittorio Feltri e la giornalista che ha firmato l’articolo: “Fate schifo, l’Italia l’abbiamo inventata noi del Sud”. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook Ischia Press. L'articolo Lo sfogo del napoletano contro Libero e ...