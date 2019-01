League of Legends | PG Esports è la Official Broadcast Partner per l' Italia

Alla scoperta di Sylas - il nuovo campione di League of Legends : Riot Games ha svelato il 143° campione del famosissimo MOBA League of Legends, Sylas.Sylas: The Unshackled, il titolo completo del campione, è un prigioniero fuggito con catene avvolte intorno ai polsi. Nel gioco, il campione utilizza principalmente queste catene per scopi di combattimento e sono coinvolte nella maggior parte delle sue abilità, che includono il Chain Lash, un'abilità che infligge danno e rallenta i nemici, insieme a Abscond / ...

League of Legends : il campione del mondo Ambition annuncia il suo ritiro dalle scene : Il campione del mondo di League of Legends è un giovane ragazzo coreano noto come Ambition, e come riporta VG247 ha annunciato il suo ritiro dal palco della scena professionale di LoL.Il ragazzo è ha vinto il titolo di campione del mondo nel 2017, ed è stato anche protagonista del video musicale del LoL World Championship 2018. Egli ha dunque annunciato il suo ritiro dalla scena professionale del popolare eSport, e ha scelto di farlo proprio ...

343 Industries - Riot Games e Limbitless Solutions insieme per realizzare braccia protesiche ispirate a Halo e League of Legends : Limbitless Solutions, un'organizzazione focalizzata sulla creazione di braccia bioniche e protesi, gestita dall'Università della Florida centrale, ha annunciato la collaborazione con 343 Industries e Riot Games per produrre braccia protesiche basate sui loro titoli più celebri: Halo e League of Legends.Come riporta Dualshockers, secondo l'organizzazione i design sono basati sui personaggi delle serie. Sul fronte di League of Legends sono ...

KenRhen spiega il metagame di League of Legends : Per fare ciò KenRhen si aiuta con il ben noto sito LOL Analytics , e, dati alla mano, effettua un'impeccabile analisi di quelli che sono i campioni dal ruolo più preponderante nell'attuale economia ...

League of Legends sbanca ai The Game Awards : Cloud9 e Sjokz protagonisti : Non è però finita qui: dopo aver annunciato di aver intrapreso la strada da freelancer, Sjokz è stata premiata come miglior commentatrice nel mondo esportivo del 2018. La giovanissima beniamina della ...

Corea - dopo le sconfitte su Starcraft II e League of Legends - è davvero arrivato l’esport Ragnarok? : Tra ottobre e novembre il dominio Coreano negli esport sembra aver iniziato a vacillare. Sui due titoli più emblematici del loro strapotere, League of Legends e Starcraft II, sono arrivate due batoste mai viste prima. I segnali sembrano portare tutti alla stessa conclusione: la Corea è stata detronizzata. La maternità degli esport moderni è universalmente riconosciuta alla Corea del Sud. A cavallo tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio degli anni ...

Marvel e Riot Games collaboreranno a una graphic novel con protagonista un noto personaggio di League of Legends : Come riporta Dualshockers, Marvel e Riot Games hanno annunciato oggi una nuova collaborazione che vedrà presto uno dei personaggi più noti di League of Legends diventare protagonista di una graphic novel.Nel maggio 2019, Marvel inizierà a pubblicare una nuova serie di graphic novel nell'universo di League of Legends. Queste storie inizieranno con League of Legends: Ashe: Warmother, una nuova storia incentrata sul campione Ashe. La narrazione si ...