Le notizie del giorno – “Prove compromettenti contro Ronaldo”

Ultime notizie Roma del 16-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno telegram e spero di vederti confermata la fiducia questa sera dai comuni per attuare la brexit nel rispetto della volontà popolare del referendum del 2016 afferma che le elezioni anticipate sarebbero la peggiore soluzione possibile ti ho detto all’addio del dibattito sulla mozione di sfiducia presentata dai laburisti ...

L'Ebola è la nuova normalità : notizie allarmanti dal Congo circa la diffusione della malattia : Se ciò non bastasse alcuni degli esperti hanno spiegato che esiste il rischio concreto che la malattia diventi routinaria in quella zona del mondo. Epidemia ebola, rischi di diffusione in altre ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : Cagliari scatenato - colpo del Parma e mosse della Fiorentina : Il Calciomercato di Serie A continua a regalare emozioni, nelle ultime ore importanti trattative. Si muove il Sassuolo che può contare su un nuovo difensore, si tratta di Lucioni. Il Genoa aumenta l’offerta per Krunic ma l’Empoli non sembra ancora convinto della cessione, molto attivo il Cagliari, secondo ‘Gianluca Di Marzio’ piace molto Gaston Brugman, centrocampista uruguaiano classe 1992 del Pescara, tentativo ...

TERREMOTO A RAVENNA/ Ultime notizie - l'Ingv 'Stesse cause del 2012 - altre scosse? Non lo sappiamo' : TERREMOTO a RAVENNA/ Ultime notizie, l'Ingv "Stesse cause del 2012, altre scosse? Non lo sappiamo". Così ha parlato Carlo Meletti