Lazio | Lotito non molla sul prezzo Durmisi-Celta | frenata

Lazio-Zappacosta - frenata di Lotito. Si chiude per Wesley : LAZIO ZAPPACOSTA, frenata biancoceleste – Se siano solo parole di circostanza o la reale intenzione della Lazio lo sapremo solamente a calciomercato concluso. I biancocelesti, forti da qualche tempo sul laterale del Chelsea ed ex Torino Zappacosta, avrebbero attuato una forte frenata per il terzino che ha anche vestito la maglia della Nazionale azzurra. Tare […] L'articolo Lazio-Zappacosta, frenata di Lotito. Si chiude per Wesley proviene ...

Calciomercato Lazio - interesse Roma per Badelj : Lotito dice no : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, interesse Roma per Badelj: Lotito dice no proviene da ...

Calciomercato Lazio - Lotito risponde così su Zappacosta : “Zappacosta? Il mercato non è fatto dalla collezione di figurine. Se mi piace? Io mi domando se è funzionale e necessario”. Sono le importanti dichiarazioni sul mercato da parte del presidente della Lazio, Claudio Lotito, intercettato davanti Palazzo Chigi. “Queste valutazioni non le fa il presidente – replica il patron biancoceleste – il presidente è il pater familias che sente e ascolta le persone. Ho un ...

Stadio della Lazio - Lotito : “Lo voglio in un posto raggiungibile” : Stadio della Lazio – “Il ministro Matteo Salvini ha detto che cercheranno di agevolare il pi possibile la costruzione di stadi aperti h24 sette giorni su sette ed è quello che ho sempre detto io”. Claudio Lotito, presidente della Lazio, torna a parlare di Stadio. Lo fa in un audio trasmesso da Radio Radio. “La legge – continua- […] L'articolo Stadio della Lazio, Lotito: “Lo voglio in un posto ...

Lotito - 'Milinkovic-Savic via per 160 milioni se...' / Calciomercato - Presidente della Lazio lancia un segnale : Claudio Lotito torna a parlare di Sergej Milinkovic-Savic e lo fa senza mezze misure citando un'offerta di 160 milioni di euro dell'estate scorsa

Scontri Lazio - Lotito : pseudo-tifosi : 16.03 "Io rispondo dei comportamenti della società, non dei singoli comportamenti di pseudo-tifosi. Come ha detto il ministro Salvini la responsabilità è personale". Così il presidente della Lazio,Lotito, dopo gli Scontri della scorsa notte tra ultras e forze dell'ordine in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della fondazione del club biancocelste. "Tifosi sono quelli che partecipano in modo appassionato alla vita della squadra ...

Scontri festa Lazio - furia Lotito : “comportamento di pseudo-tifosi” : “Io rispondo dei comportamenti della società, non dei singoli comportamenti di pseudo-tifosi. Come ha detto il ministro Salvini la responsabilità è personale”. Sono le dichiarazioni del presidente della Lazio, Claudio Lotito, in reLazione agli Scontri avvenuti la notte scorsa tra ultras e forze dell’ordine durante la celebrazione dei 119 anni del club biancoceleste. “Per me i tifosi sono quelli che partecipano in ...

Calciomercato Lazio - Lotito rivela : “Rifiutati 160 milioni per Milinkovic” : Calciomercato Lazio, Lotito tra Milinkovic e mercato- L’anno scorso fu forse il miglior centrocampista del nostro campionato. Sergej Milinkovic Savic ha vissuto un’annata clamorosa, giocata ad altissimi livelli e che alla fine gli è valsa la convocazione al mondiale russo. Un campionato strepitoso con la Lazio, un torneo iridato un po’ meno appariscente, e un […] L'articolo Calciomercato Lazio, Lotito rivela: “Rifiutati 160 milioni per ...

Lazio - Claudio Lotito contro gli ultras protagonisti degli scontri nella notte : “sono pseudo-tifosi” : Lazio, Claudio Lotito è intervenuto duramente dopo gli scontri in quel di Roma di questa notte: arrestati alcuni tifosi “Per me il tifoso è colui che vive la propria fede calcistica con passione ma nel rispetto delle regole. Quelli sono pseudo tifosi, che fanno scelte diverse e risponderanno di queste scelte diverse“. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si esprime così in merito agli scontri tra tifosi e Polizia avvenuti ...

Lazio - Lotito : “Serve uno stadio polifunzionale - anche nei dintorni di Roma” : "Il Governo ha detto che cercheranno di agevolare la costruzione di stadi aperti sette giorni su sette? L'ho sempre detto anche io", le parole di Lotito. L'articolo Lazio, Lotito: “Serve uno stadio polifunzionale, anche nei dintorni di Roma” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lazio - che festa per i 119 anni. Lotito : 'Nessun interesse sul mercato' : Cori, bandiere, fumogeni e spettacoli pirotecnici: come ogni anno, i tifosi della Lazio si sono dati appuntamento a piazza della Libertà a Roma, per festeggiare il 119° anniversario del club ...

La Lazio festeggia 119 anni - Lotito : 'Ci rinforzeremo sul mercato' : I nostri valori sono i valori fondanti di chi crede nello sport, nello spirito del merito e della fratellanza. Tifosi? Demonizzare i tifosi è sempre stato un errore. C'è chi non rispetta le regole e ...

Lazio - contatto Lotito-Hysaj : Hysaj alla Lazio? Come riporta Rai Sport , il laterale del Napoli , cercato anche dal Chelsea , ha già parlato con Lotito : sondaggio esplorativo, ma ci sono anche i biancocelesti sull'albanese.