Lavoro in Sicilia | concorso per 10 posti nell' azienda delle acque di Messina

Maltempo Sicilia - i sindacati : “Lavoratori agricoli senza Lavoro” : “In Sicilia, come nelle altre regioni colpite dai disastri climatici di ottobre e novembre, migliaia di lavoratori agricoli sono senza occupazione ne’ tutele”. Lo affermano Cisl, Flai Cgil e Uila Uil sollecitando “una mobilitazione dei rappresentanti Siciliani di Governo e dei parlamentari eletti nella nostra Isola”. L’iniziativa, spiegano i sindacati, arriva “dopo avere inutilmente chiesto e sperato che ...

CARCERI – Fleres - Siciliani verso al costituente - : il governo regionale rifinanzi il Lavoro nelle carceri : "Il carcere priva i detenuti della libertà ma non può privarli della dignità – dichiara Salvo Fleres, coordinatore di "Siciliani verso la costituente", in occasione del settantesimo anniversario della ...

Sicilia : assenteisti alla Regione - sette lasciano i domiciliari e tornano al Lavoro : Palermo, 7 dic. (AdnKronos) - tornano al loro posto di lavoro sette degli undici dipendenti regionali arrestati due settimane fa dalla Guardia di Finanza di Palermo per assenteismo. Dopo gli interrogatori, il gip del Tribunale di Palermo ha alleggerito per sette indagati la misura cautelare trasform

Sicilia - scoperti 42 “furbetti del cartellino” all’Assessorato Regionale alla Salute : “Oltre 400 ore di Lavoro mai fatte” : La Guardia di Finanza ha scoperto in Sicilia 42 “furbetti del cartellino” impiegati dell’Assessorato Regionale alla Salute di piazza Ottavio Ziino a Palermo. Undici persone sono finite agli arresti domiciliari, altre 11 hanno avuto notificato l’obbligo di firma e 20 invece, sono stati denunciati a piede libero e devono rispondere,a vario titolo, dei reati di truffa aggravata, accesso abusivo al sistema informatico e false ...

Il procuratore aggiunto Siciliano : “I morti sul Lavoro sono una strage silenziosa. A Milano le vittime sono triplicate in 10 mesi” : La definizione per capire meglio il fenomeno è quella di «una strage silenziosa». E i numeri lo confermano. «Solo nei primi 10 mesi del 2018, i morti sul lavoro a Milano sono aumentati, rispetto a tutto lo scorso anno, di quasi tre volte». E, i dati degli infortuni non letali, in questo caso in tutta la Lombardia, nello stesso lasso di tempo sono s...

Lavoro : Bankitalia - stabile in Sicilia - 100mila occupati in meno rispetto a 2008 (2) : (AdnKronos) - In linea con l’andamento del numero degli occupati, il tasso di occupazione per la popolazione tra 15 e 64 anni, nella media del primo semestre del 2018, è rimasto sostanzialmente stabile su base annua (40,6 per cento). Il tasso di disoccupazione è lievemente cresciuto, per effetto di