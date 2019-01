La voce della Politica Matera 2019 | il sostegno della Regione Basilicata allo sviluppo

La voce della Politica Basilicata. Prima runione centro sinistra per primarie : Presso la sede del Psi di Basilicata a Potenza si è svolta la Prima riunione del tavolo tecnico del centro sinistra chiamato a redigere la proposta di regolamento per le Prima rie. Tra gli aspetti ...

La voce della Politica Spesa sociale.Clemente ARSSAB 'comuni arrancano nell'indifferenza della Regione' : Investire maggiori risorse per raggiungere questo obiettivo dovrebbe essere ai primi posti nella classifica delle priorità da perseguire per la Politica regionale. Purtroppo, però, da quanto emerge ...

La voce della Politica Trasporto scolastico e pendolari - il 7 gennaio non ci saranno interruzioni : Lo ha comunicato il consorzio Cotrab dopo una interlocuzione con l'assessore regionale ai Trasporti, Carmine Miranda Castelgrande. In attesa di una soluzione definitiva saranno utilizzati mezzi ...

La voce della Politica La Sottosegretaria al MEF Laura Castelli visita il patrimonio culturale di Venos : Per il Movimento Cinque Stelle di Venos a, il 2019 inizia in un modo davvero speciale: Laura Castelli , Sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è giunta in visita presso la cittadina oraziana. È stato un vero piacere accoglierla e percorrere assieme le tappe fondamentali della storia della nostra splendida civitas. ...

La voce della Politica ''Continua lo stato di agitazione degli ex lavoratori di Tempa Rossa' : Gli ex lavoratori hanno manifestato deciso disappunto anche rispetto l'azione sindacale e Politica che sebbene si sia fatta garante dei diritti dei cittadini e della categoria in particolare non ha ...