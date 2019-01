La Supercoppa in Arabia: la triste fiera del calcio italiano

ilnapolista

: Oggi @juventusFC e @ACmilan giocheranno la #supercoppa in Arabia Saudita, dove diverse attiviste sono ingiustamente… - amnestyitalia : Oggi @juventusFC e @ACmilan giocheranno la #supercoppa in Arabia Saudita, dove diverse attiviste sono ingiustamente… - amnestyitalia : In cambio di 7 milioni per la #Supercoppa in Arabia Saudita, calerà il silenzio su: Bombe sui civili in Yemen Dirit… - amnestyitalia : 'Ci preoccupa di più la condizione delle donne fuori dagli stadi. In Arabia Saudita le #donne non possono viaggiare… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) LadelOra sedetevi e prima di leggere immaginatevi ad una, con tante bancarelle, qualche strillone, due-tre saltimbanchi e quattro carrettini di cibarie. “Stasera si esibisce il, accorrete gente, mille euro a chi guarda la partita e accetta senza polemiche il verdetto. Correte, affrettatevi”.Laè inSaudita. Tutto pronto. Le squadre sono negli spogliatoi, qualcuno è dovuto rientrare perché aveva ancora sul viso la macchia di sangue in difesa delle donne. Ma come? E giochiamo in uno Stato dove le donne sono discriminate? Addirittura le hanno messe in un settore a parte. Roba da matti. “Si esibisce il, del fenomeno Ronaldo”. Non è una partita. Qualcuno sugli spalti mormora. “È questo il? Non erano meglio Albano e Romina? Che ne so, un Toto Cotugno prima maniera? E no è questo, emiri miei vi abbiamo portato ...