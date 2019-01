La May si salverà dalla sfiducia Ecco cosa fare ora sui mercati

affaritaliani

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Un voto atteso e già scontato dai, una incertezza sul futuro che rimane. All'indomani della bocciatura del piano May per la Brexit, analisti e operatori si concentrato sulle attese per il futuro, a partire dal voto di fiducia al Governo britannico in calendario questa sera. Segui su affaritaliani.it