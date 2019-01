La Lega boccia il generale Ricciardi in quota M5s per il Parco del Circeo

Presidenza Parco Circeo - Costa : “Lega boccia Ricciardi? La nomina è atto del ministro - nome resta quello” : Dopo la bocciatura in commissione Ambiente sulla nomina del generale Andrea Ricciardi, proposto dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a causa della contrarietà della Lega, è lo stesso ministro a ribadire di non voler fare passi indietro: “Grave l’atto della Lega? Per carità, io sono convinto che il suo nome resta quello più adatto, di altro profilo, se ne ridiscuterà senz’altro. Il nome resta quello? Assolutamente sì, qui ...

Presidenza parco del Circeo - Lega boccia il nome proposto da Costa. Il ministro : “Niente diktat - partiti fuori dalle nomine” : Il governo si divide in commissione Ambiente a Palazzo Madama sul nome per la Presidenza del parco del Circeo. La Lega ha votato contro la proposta del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che aveva messo in votazione il nome del generale Andrea Ricciardi. In 13 hanno votato contro, 7 sono invece stati i voti favorevoli e 2 gli astenuti. Per il questore leghista e componente della commissione Ambiente, Paolo Arrigoni, il no è dovuto a una ...

Martina boccia la cena tra Salvini e i renziani 'Noi alternativi alla Lega' : 'Il pressapochismo con cui stanno governando l'economia italiana è racchiusa nella farsa di Di Maio, che parla di boom economico nel nostro paese quando i dati sulla produzione industriale si ...

'Legalizzare le canne non è priorità del Paese'. Così Salvini boccia M5s : Roma, 11 gen., askanews, - Nuovi attriti Lega-M5s, stavolta è lo spinello il pomo della discordia. 'C'è qualche parlamentare che si preoccupa di legalizzare le canne. Non è una priorità del paese, non ...

Tav - verso bocciatura analisi costi-benefici. Lega in piazza per il sì. Di Maio : “Siamo contrari” : L'analisi tecnica sui costi-benefici per la Tav sarebbe negativa, ma la bozza non è ancora definitiva. La Lega sarà in piazza, sabato prossimo a Torino, partecipando al flash mob per il Sì alla Torino-Lione. Di Maio: "Quelle risorse potrebbero essere utilizzate per migliorare la mobilità cittadina".Continua a leggere

Tav - la bomba sul dossier che boccia il cantiere della Torino-Lione : tensione Lega-M5s : La grana della Tav Torino-Lione rischia di esplodere tra le mani del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, già pronto a frenare sui presunti esiti dell’analisi costi-benefici che avrebbe bocciato l’opera. Il mistero che aleggia attorno al ministero di Toninelli è innanzitutto se il documento esis

Manovra - Meloni : Lega e M5S bocciano odg su global compact : Roma, 30 dic., askanews, - 'Lega e M5S bocciano l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia alla Manovra che chiedeva al Governo di non versare soldi al fondo per global compact'. È quanto dichiara in ...

La Lega riunisce le impreseBoccia : "Ora aspettiamo i fatti" : Si è svolto al Viminale l'incontro tra il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, con le organizzazioni datoriali sui temi della manovra, Tav e infrastrutture in genere. Con Salvini anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Segui su affaritaliani.it

La Lega boccia emendamento - niente taglio delle accise : Nel contratto al punto n°26 dal titolo 'Tagli dei costi della politica, dei costi delle istituzioni e delle pensioni d'oro' è presente inoltre l'intenzione di 'razionalizzare l'utilizzo delle auto ...

Manovra - il PD propone taglio delle accise sulla benzina - Lega e M5S lo bocciano : A rispondere alle accuse del PD è stata Laura Castelli , il viceministro dell'Economia in quota M5s: "Stiamo facendo una ricognizione e non rinneghiamo la volontà di ridurre i costi delle auto blu" ...

Benzina - "Lega boccia riduzione delle accise" : Nel contratto - al punto n°26 dal titolo 'Tagli dei costi della politica, dei costi delle istituzioni e delle pensioni d'oro' - è presente inoltre l'intenzione di "razionalizzare l'utilizzo delle ...

Manovra - il Pd propone il taglio delle accise sulla benzina : ma Lega e M5s lo bocciano : La maggioranza Lega-M5s boccia la proposta del Pd di tagliare le accise sulla benzina, ricavando le risorse dal taglio delle auto blu. Due cavalli di battaglia di Lega e M5s che però i due partiti, in Parlamento, hanno preferito bocciare. Il Pd attacca: "Altra promessa non mantenuta sulla pelle degli italiani che sono stati ingannati".Continua a leggere

Sondaggi politici : più distanza tra Lega e M5S - preoccupa bocciatura UE sulla manovra : L’ultima settimana del mese di novembre ha visto Tecnè pubblicare nuovi Sondaggi politici. L’istituto di ricerche ha mostrato le intenzioni di voto ai partiti, sottolineando come ci sia un ampliamento della forbice tra Lega e Movimento 5 Stelle. A dividere le due forze di governo ci sarebbero quasi 7 punti percentuali attualmente. Il partito di Matteo Salvini è cresciuto ulteriormente (+1,1%), portandosi al 32% rispetto alla rilevazione ...