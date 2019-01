La Juventus vince la Supercoppa | tutte le FOTO della festa dei bianconeri ...

Juventus - Allegri 'Una gara di testa. Ronaldo Lo abbiamo preso per vincere queste partite' : 'Cristiano è il miglior giocatore al mondo e oltre al gol si è mosso molto bene. Ma in generale tutta la squadra ha fatto una buona partita', sottolinea il tecnico bianconero. 'E' stata una partita ...

Supercoppa Italiana : vince la Juventus - Ronaldo regola il Milan : La Juventus ha vinto la Supercoppa Italiana battendo 1-0 il Milan nella finale di Gedda con un gol di Cristiano Ronaldo. I bianconeri dopo aver sfiorato il vantaggio nel primo tempo con le conclusioni ...

La Juventus batte il Milan e vince la Supercoppa : Dopo le polemiche sollevate dalla scelta della Lega di Serie A di giocare la partita in Arabia Saudita il principe ereditario ha concesso l'ingresso nello stadio a 15 mila donne nel settore famiglie - ...

Supercoppa Italiana - la Juventus piega il Milan 1-0 e diventa la più vincente di sempre! Decisivo il solito Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sconfitto il Milan per 1-0 e ha conquistato la Supercoppa Italiana. I bianconeri si sono imposti grazie a un gol di testa di Cristiano Ronaldo e hanno festeggiato a Gedda (Arabia Saudita) davanti a 62000 spettatori: i Campioni d’Italia hanno conquistato il trofeo per l’ottava volta nella storia (l’ultima risaliva al 2015, avevano poi perso le ultime due edizioni proprio contro i rossoneri e contro la Lazio) e ...

LIVE Juventus-Milan - Supercoppa Italiana in DIRETTA : chi vincerà l’ottavo trofeo? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Milan, Finale della Supercoppa Italiana di calcio. Si assegna a Gedda (Arabia Saudita) il titolo della stagione 2018, che la Lega ha deciso di far disputare a gennaio invece che ad agosto. La posta in palio sarà altissima: entrambe le squadre, infatti, sono quelle che hanno vinto più volte il trofeo (7). Chi alzerà la coppa, dunque, diventerà anche la compagine più vincente della storia della ...

Supercoppa - Juventus e Milan le più vincenti del torneo : 7 successi a testa : TORNIO - Juventus e Milan sono arrivate in Arabia Saudita. Mancano poche ore al fischio d'inizio della Supercoppa Italiana e i bianconeri vogliono tornare al successo dopo due sconfitte consecutive ...

Juventus vince in Coppa Italia e tocca i massimi da inizio ottobre : Il titolo ha toccato in mattinata i massimi dall'inizio di ottobre: la cronaca sportiva della scorsa settimana riferiva del probabile acquisto a breve del calciatore dell'Arsenal Aaron Ramsey. ...

Marchisio : 'In Supercoppa contano le motivazioni. Auguro alla Juventus di vincere la Champions League' : " La Supercoppa è una partita secca - ha detto ai microfoni di Sky Sport - e questo fa la differenza. In passato abbiamo perso Supercoppe Italiane contro squadre che potevano avere meno chance di noi,...

Juventus - Allegri vince più di Pep - Zidane e Mou. Ma nel 2019 si gioca tutto : La reputazione degli allenatori è un palloncino libero nell'aria: vola in alto, si abbassa a sorpresa, poi torna a salire secondo le correnti di pensiero o i risultati. Il concetto per Massimiliano ...

Calcio - Freccero attacca la Juventus : “Vince perché ha occupato tutti i Var possibili. È una cosa indisponente” : “La Juventus vince perché ha occupato tutti i Var possibili. È una cosa indisponente”. Le parole di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2, durante la conferenza stampa in viale Mazzini, stanno facendo discutere. Social e siti specializzati lo stanno attaccando per il suo commento sul campionato italiano di Calcio. “Ormai non lo seguo più. Guardo quello inglese”. Freccero ha anche espresso la volontà di riportare Daniele ...

Juventus - Matuidi : “Voglio vincere la Champions e gli Europei 2020” : Intervistato dal sito ufficiale della Juventus, Blaise Matuidi, centrocampista dei bianconeri, ha parlato dei propri obiettivi con la squadra allenata da Massimiliano Allegri: “Con il Mondiale le cose sono cambiate, anche se io mi sento lo stesso e ho ancora obiettivi importanti da raggiungere: voglio vincere la Champions League con la Juventus e poi anche […] L'articolo Juventus, Matuidi: “Voglio vincere la Champions e gli ...

Matuidi : 'Voglio vincere la Champions League con la Juventus' : DUBAI, EMIRATI ARABI UNITI, - 'Con il Mondiale le cose sono cambiate, la vita cambia anche se io mi sento lo stesso e ho ancora obiettivi importanti da raggiungere. Voglio vincere la Champions League ...

Juventus - parte il 2019 e Cristiano Ronaldo vince subito : ... il momento-clou con la consegna degli ambìti Globe Soccer Awards in cui il 'marziano' Cristiano Ronaldo conquisterà il trofeo come Miglior Giocatore dell'Anno : si tratterà, per la cronaca, del suo ...

Juventus-Sampdoria - Allegri : 'Con Ronaldo si può vincere la Champions. Ancora 37 punti per lo Scudetto' : La doppietta del solito Ronaldo lancia i bianconeri: "A fare gol e a giocare è il più bravo al mondo - ha detto sul portoghese Allegri nel post-partita - Si ha la percezione che con Ronaldo possa ...