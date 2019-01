La Juventus batte il Milan e vince la Supercoppa

Supercoppa - la Juventus batte il Milan con Cristiano Ronaldo : Higuain entra e saluta? : La solita cannibale Juventus: basta un gol di Cristiano Ronaldo nella ripresa a piegare il Milan e riportare a Torino la Supercoppa. Per un'ora abbondante la finale giocata a Gedda, in Arabia, è equilibrata: i rossoneri di Gennaro Gattuso, con Higuain in partenza e in panchina per una misteriosa "fe

Bakayoko : 'La Juventus è la migliore squadra della Serie A ma possiamo batterla' : MILANO - 'La Juventus è la migliore squadra della Serie A ma credo che in una partita secca ci sia la possibilità di batterla' . Il centrocampista del Milan Tiémoué Bakayoko crede nell'impresa e di ...

LIVE Sport - DIRETTA 12 gennaio : Perugia batte Civitanova nel volley - Milan e Juventus ai quarti di Coppa Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 12 gennaio. Inizia col botto il fine settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte Italiana si sono disputati i match della NBA, inoltre Andreas Seppi sta per scendere in campo per la finale del torneo ATP 250 di Sydney. Dopo questo inizio succulento arriva la scorpacciata degli Sport invernali: in programma gli Europei dello short track dello speed skating, ...

Juventus da record : Cristiano Ronaldo batte Sampdoria 2-1 - 53 punti nell'andata e 101 nel 2018 : La Juventus batte la Sampdoria e fa valere la sua doppia legge: quella di Cristiano Ronaldo e del Var. A Torino, nell'anticipo di mezzogiorno del 19° e ultimo turno dell'andata di Serie A, i bianconeri vincono 2-1 grazie a un gol lampo del portoghese prima di due rigori decisi grazie all'assistente

Sampdoria - Giampaolo : 'Quagliarella il nostro Ronaldo - per battere la Juventus...' : Sono assenze pesanti nell'economia della squadra, se a questo devo aggiungere qualche defezione diventa complicato. Stasera faremo il punto. Ronaldo fa paura? No, stimola. Lo abbiamo anche noi un ...

Gol Serie A calcio - VIDEO e highlights della 18a giornata (26 dicembre) : pari della Juventus - l’Inter batte il Napoli. Stop Milan : Nella 18ma giornata della Serie A di calcio la Juventus incappa nel secondo pareggio stagionale in casa dell’Atalanta, il primo in trasferta, ma guadagna comunque terreno sul Napoli, battuto dall’Inter per 1-0 in una sfida che potrebbe riaprire il discorso secondo posto. Bene nella corsa alla Champions Lazio e Samp, mentre perde due punti il Milan, bloccato dal Frosinone. I VIDEO della 18MA giornata della Serie A DI ...

Calcio : i risultati. Nel match clou Juventus batte la Roma 1 a 0 : Nella 17esima giornata del campionato le lotte per un posto Champions. I bianconeri campioni d'inverno.Si conclude con un classico - La 17esima giornata del campionato vede come match clou Juventus-...

Serie A : il Napoli batte la Spal per 1-0 e si porta momentaneamente a -5 dalla Juventus : La 17^ giornata di Serie A ha visto il Napoli di Carlo Ancelotti opposto alla Spal di Leonardo Semplici. È stata una partita tutt'altro che semplice per i partenopei che sono riusciti a vincere con il risultato di 1-0 grazie ad una bellissima rete realizzata nel finale di primo tempo dallo spagnolo Raul Albiol. Gara ricca di azioni da goal - alcune delle quali molto belle - da una parte e dall'altra. Da segnalare l'ottima prestazione di Alex ...

Klopp : 'Sarà davvero difficile battere la Juventus in questa stagione' : La Juventus insegue la Champions League da oltre un ventennio, solo durante la gestione di Massimiliano Allegri ha avuto la possibilità di avvicinarla con la conquista di due finali. Però sia Berlino che Cardiff hanno lasciato il pianeta bianconero a mani vuote, anche se è cresciuta la consapevolezza di poter lottare ad armi quasi pari con i top club europei. La dirigenza della Continassa in estate ha voluto fare un ulteriore sforzo per togliere ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 Dicembre) : Golden State supera Milwaukee - Brooklyn batte Toronto nella Juventus Night - gli Spurs di Belinelli superano i Lakers : Dieci partite nella notte NBA. La scontro più atteso era quello tra i Milwaukee Bucks e i Golden State Warriors. Ad imporsi sono stati i campioni in carica per 105-95 grazie ai 40 punti degli Splash Brothers (20 punti sia per Curry sia per Thompson), mentre ai padroni di casa non bastano i 22 punti e 15 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Per Golden State è la terza vittoria consecutiva e la vetta della Western Conference è ormai quasi ...

Serie A - la Juventus batte 1-0 l'Inter : decide il goal di Mandzukic : La quindicesima giornata di Serie A si è aperta con l'anticipo tra Juventus e Inter svoltosi questo venerdì 7 dicembre, nel quale i bianconeri si sono imposti per 1-0 al termine di una partita equilibrata tra due compagini che hanno giocato alla pari. Chi auspicava una partita spumeggiante caratterizzata da tante reti, si è dovuto accontentare invece di un incontro nettamente diverso, in cui entrambe le difese hanno fatto un buon ...

Il derby d'Italia va alla Juventus che batte l'Inter 1-0 : I bianconeri battono i nerazzurri e allungano in classifica. Domani sarà il turno del Napoili che affronterà il Frosinone - La Juventus batte l'Iinter con una rete di Mario Mandzukic al 66esimo del ...

Mandzukic batte l’Inter e porge lo scudetto alla Juventus : Quattordici vittorie e un pareggio La Juventus batte anche l’Inter e ancora una volta a risolvere la partita è Mandzukic. La squadra di Allegri ha cosi vinto quattordici partite delle quindici disputate: un solo pareggio, contro il Genoa di Juric. Una media pazzesca che porterebbe la Juventus a concludere il campionato a 109 punti. Mandzukic si conferma calciatore tanto forte quanto sottovalutato. Uno dei pochi calciatori che c’è ...

Calcio - la Juventus batte l'Inter 1-0 : 22.26 La Juventus vince il derby d'Italia con l'Inter (1-0) allo 'Stadium' e consolida la vetta (Napoli momentaneamente a -11, i nerazzurri ora a -14). Buona partenza bianconera,poi in cattedra l'Inter con un clamoroso palo colto da Gagliardini (29') su sponda di Icardi. La Juve soffre 15', poi domina il finale di tempo (Handanovic salva su Chiellini (36'). In apertura di ripresa Politano sciupa un'altra grande chance, i bianconeri si ...