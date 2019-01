La Juve si prende la Supercoppa italiana | Milan ko a testa alta | decide Cristiano Ronaldo 

Juventus - CR7 si prende un altro trofeo. Dybala assente : prestazione opaca : sempre la solita Juventus: 1-0 firmato da Cristiano Ronaldo, che decide a modo suo la Supercoppa e conquista il suo primo trofeo con la maglia bianconera. Se il portoghese brilla, Dybala non convince: ...

Gravina : 'Calciopoli? Il ricorso della Juve non mi sorprende' : Il prediente della FIGC Gabriele Gravina parla a La Gazzetta dello Sport della situazione del calcio italiano ma anche dei ricorsi della Juventus per il caso calciopoli: Razzismo? È innanzitutto un problema culturale, su cui dobbiamo lavorare tutti insieme, ...

Coppa Italia - l’Atalanta sorprende il Cagliari nel finale : i nerazzurri si regalano la Juventus : I gol di Zapata e Pasalic arrivati in extremis permettono ai bergamaschi di superare il Cagliari e staccare il pass per i quarti di Coppa Italia L’Atalanta accede ai quarti di finale di Coppa Italia, lo fa grazie alla vittoria ottenuta sul Cagliari alla Sardegna Arena. I gol di Duvan Zapata e Mario Pasalic, arrivati nei minuti finali dell’incontro, condannano i rossoblù all’eliminazione, permettendo agli uomini di ...

Sorpresa Juventus - Ramsey ha già fatto le visite mediche : i bianconeri spingono per prenderlo già a gennaio : Il centrocampista gallese in scadenza con l’Arsenal ha sostenuto una parte delle visite mediche ieri in gran segreto, adesso la Juve prova a convincere i ‘Gunners’ a cederlo già a gennaio Aaron Ramsey si avvicina a grandi passi verso la Juventus, ormai suo nuovo club dopo il certificato addio all’Arsenal. Il gallese ha scelto i bianconeri, sostenendo addirittura nella giornata di ieri una prima parte delle visite ...

Juve boom : prende subito Ramsey! : ' Ramsey subito alla Juve '. Titola così il Corriere dello Sport in prima pagina questa mattina: 'Paratici è in pressing, vuole anticipare l'acquisto di 6 mesi così da evitare una beffa dal PSG. E il centrocampista dell'Arsenal potrebbe arrivare a gennaio'.

Consigli fantacalcio 19 giornata : Ronaldo si riprende la Juventus : Consigli fantacalcio 19 giornata – La Serie A scenderà in campo sabato 29 dicembre, il terzo turno in sette giorni, per quello che è l’ultima tornata del girone di andata. Si torna in campo il 21 gennaio con l’intermezzo degli ottavi di finale della Coppa Italia in programma tra il 12 e il 14 gennaio. Il turno […] L'articolo Consigli fantacalcio 19 giornata: Ronaldo si riprende la Juventus proviene da Serie A News Calcio ...

Juve! Massa - ex arbitri e moviolisti vogliono prenderci tutti per fessi : A onor di cronaca,la squadra di Allegri di gol ne aveva fatti altri 2, ma entrambi sono stati annullati dall'arbitro. Sapete chi? Lo sciagurato Massa, colui che 2 stagioni fa - a San Siro - fece non ...

Juve - Szczesny in esclusiva : '1-0 il risultato perfetto - l'importante è non prendere gol. Vincere è una buona abitudine' : Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport , Szczesny ha analizzato il momento attraversato dalla Juventus in una lunga intervista. Cosa pensi delle tante vittorie per 1-0? Sono tre punti sia ...

Juve - senti de Ligt : 'A maggio prenderò una decisione - chiedete a Raiola' : Possiamo battere il Real, mostrando al mondo intero le nostre qualità. Juve? Al mercato non penso in questo momento. L'Italia è un Paese meraviglioso in cui giocare a calcio, ma al momento sono ...

'Berna' a Berna : l'esterno riparte dallo Young Boys per riprendersi la Juve : Un po' mancavano, i suoi guizzi. Un po' mancava quell'accentrarsi, quel prendere posizione, quell'imporsi piano piano in un mondo che tutti definivano troppo grande per lui e per le sue ambizioni. Che bello, quando il prossimo tuo si ricrede. Così bello da eliminare anche i soffi di sfortuna e darti subito carica anche ...

La Juve si prende il Derby d'Italia e anche l'Europa : Una difesa di nuovo blindata, un attacco spietato e una mentalità che pochi possono vantare. anche l'Inter si deve inchinare allo strapotere di una Juve che macina punti e record con una facilità ...

Bayern Monaco - Hoeness si prende gioco della Juve : 'CR7 - a quell'età 100 milioni...' : Bayern Monaco, Uli Hoeness ha parlato dell'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, un colpo che il patron dei bavaresi non avrebbe fatto ' Ronaldo ha 33 anni e ci sarebbe costato 100 ...

