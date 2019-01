La dottoressa Giò sfida il botulino di Christophe Lambert

La dottoressa Giò - la trasformazione di Christopher Lambert e le battute social : “E’ diventato l’Uomo Gatto?” “E’ un rettiliano” : Nelle scorse ore si è molto discusso del risultato deludente, sul fronte auditel, della prima puntata de La Dottoressa Giò inferiore al 13% di share con circa tre milioni di telespettatori. Occhi inevitabilmente puntati su Barbara D’Urso e sulla sua Giorgia Basile ma non solo. Non è passata inosservata la performance, e il doppiaggio, di Christopher Lambert che nella serie interpreta il potentissimo e ambiguo Sergio Monti. In questi giorni ...

La dottoressa Giò - iniziata la scrittura della nuova stagione : anticipazioni : “Sono molto in ansia per come andrà questa volta, la serie l’ho voluta io fortissimamente, spero soprattutto di essere stata credibile”. Barbara D’Urso è tornata sugli schermi di Canale 5 nei panni della dottoressa Giò e il 13 gennaio ha assistito alla prima puntata insieme a tutto il cast e diversi ospiti durante una festa organizzata in un locale di Milano. La conduttrice di punta di Canale 5 aveva indossato la prima ...

La dottoressa Giò 2019 - prima puntata domenica 13 gennaio : anticipazioni : L’attesa è finita: Barbara D’Urso torna con La dottoressa Giò 3 in prima serata su Canale 5 domenica 13 gennaio, a partire dalle 21.25. Va infatti in onda la prima puntata della nuova stagione – la terza – della storica serie Mediaset, ovviamente ancora una volta con Barbarella nei panni della dottoressa Giorgia Basile, la ginecologa più amata della televisione italiana. Al suo fianco c’è l’attore ...

Barbara D'Urso racconta l'incidente avuto sul set de La dottoressa Giò : un colpo al corpo : Nella serata di ieri è andata in onda la prima puntata de La Dottoressa Giò, che vede protagonista la conduttrice di Canale 5, Barbara D'Urso. All'indomani del primo appuntamento Tv della serie in molti, tra i fan e non della celebre presentatrice si sono detti delusi del ritorno della summenzionata serie avvenuto a discapito del programma pomeridiano 'Domenica Live'. Proprio nel corso della trasmissione domenicale, Barbara D'Urso aveva ...

D'Urso : dopo il flop di dottoressa Giò - c'è aria di pace con la Panicucci : La regina del pomeriggio di Canale 5, Barbara D'Urso, ha un 2019 pieno di novità. A causa dei continui impegni che la vedranno in prime time con un talk del mercoledì e la sedicesima edizione del Grande Fratello, la presentatrice originaria di Napoli si ritrova con una Domenica Live di breve durata e che non parte più dalle 14:00, ma dalle 17:20 alle 18:45. Una mossa che, secondo i "maligni", è dovuta ad una presunta fuga dalla Domenica in di ...

La dottoressa Giò 3 - Seconda Puntata : I Complotti Contro Giorgia Basile! : La Dottoressa Giò 3, trama Seconda Puntata: una donna con una grave patologia e un intervento urgente mettono a dura prova la professionalità di Giorgia Basile. Il Direttore Sanitario Anna Torre ne approfitta per screditarla. Arriva per la Dottoressa Giò anche la prima denuncia da parte di una paziente. La Dottoressa Giò deve iniziare a capire di chi può fidarsi e di chi no in clinica. Il suo operato è costantemente monitorato da chi vuole ...

Flop per 'La dottoressa Giò' con Barbara D'Urso : la fiction ha debuttato con dati bassi : Ieri sera, in prime-time su Canale 5, ha debuttato la nuova stagione della fiction "La dottoressa Giò" con protagonista Barbara D'Urso, tornata - a distanza di vent'anni - a indossare i panni della ginecologa Giorgia Basile. Un ritorno sul piccolo schermo che la D'Urso stessa ha provveduto a sponsorizzare sul web e sui social network, anche se gli ascolti della prima puntata della fiction non sono stati proprio positivi, e la media si è fermata ...

La dottoressa Giò : Selvaggia Lucarelli ironizza su Barbara d’Urso : Selvaggia Lucarelli deride Barbara d’Urso e gli ascolti de La dottoressa Giò Ieri sera è tornata su Canale 5 la fiction di Barbara d’Urso La dottoressa Giò. Dopo la pubblicazione degli ascolti della prima puntata, Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua su Twitter, ironizzando sulla sua rivale televisiva. La giornalista ha infatti scritto quanto segue: “Mi sa che oggi dopo la visione degli ascolti ci vuole La dottoressa ...

Barbara D'Urso vola con gli ascolti di Domenica Live e La dottoressa Giò : Ieri, Domenica 13 gennaio, c'è stato il ritorno trionfale di Barbara D'Urso nella programmazione Domenicale di Canale 5: nel pomeriggio con Domenica Live, mentre in prima serata è andata in onda prima puntata della nuova serie di La Dottoressa Giò, fiction che negli anni '90 diede molta popolarità a Barbara. Per entrambe le messe in onda ci sono stati risultati super positivi in termini di ascolti. I risultati degli ascolti de "La Dottoressa ...

La dottoressa Giò debutta sotto il 13% - ma per Canale 5 è "un ottimo esordio" e la d'Urso esulta : Facciamo finta di non aver avuto il privilegio di vedere la prima puntata, invogliati dal clima tiepido di una domenica sera invernale, e di essere costretti quindi ad analizzare soltanto i dati Auditel, senza poter far riferimento ai contenuti di altissima qualità veicolati da La Dottoressa Giò. La Dottoressa Giò, spin-off di Pomeriggio 5 che alimenta un flusso di informazioni ad ...

Ascolti tv - l’Auditel non premia La dottoressa Giò battuta da Napoli – Sassuolo : La partita Napoli- Sassuolo, andata in onda su Rai1, ha battuto il ritorno dopo 22 anni della Dottoressa Giò con Barbara D’Urso, trasmesso da Canale 5. Il match di Coppa Italia, infatti, ha vinto il prime time con 3.534.000 telespettatori pari a uno share del 14,1% mentre la prima puntata della fiction targata Mediaset si è dovuta accontentare di 3.046.000 telespettatori, pari a uno share del 12,63%. La Dottoressa Giò 2019, i ...

La dottoressa Giò - flop di ascolti per Barbara D’Urso. Lei poco credibile o per dirla Renè Ferretti : “Cagna maledetta” : Una domenica bestiale per Barbara D’Urso che alle dieci in punto ha ricevuto un verdetto amaro: 3.046.000 telespettatori e il 12,63% di share. Un flop, per molti aspetti clamoroso, per il ritorno de “La Dottoressa Giò“, considerando anche l’assenza di concorrenza nel target di riferimento della serie. Prendendo in considerazione il fortissimo battage pubblicitario che ha preceduto la messa in onda e l’assenza di ...

Barbara D’Urso - ascolti sottotono : dottoressa Giò e Domenica Live al 12% : Dottoressa Giò con Barbara D’Urso: riassunto e ascolti della prima puntata È stata la Domenica di Barbara D’Urso quella del 13 gennaio 2019. Tumefatta a bordo di una strada, dopo essere stata investita da una macchina, Giorgia Basile, incosciente tra le braccia dell’amica Sandra non ha saputo tirare fuori alcuna parola e il racconto di quanto l’ha travolta lo ha affidato a un flashback. A riportare in televisione La ...

