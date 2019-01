La denuncia della Bonino | Dal governo nessuna relazione sull' aborto

Giulia Jasmine Schiff - ex allieva della Scuola di Volo di Latina - denuncia atti di nonnismo su di lei : atti di nonnismo, con "testate" a un'ala di aereo e un tuffo forzato in piscina, facenti parte di un cosiddetto "battesimo del Volo" condito di atteggiamenti sessisti, ma anche lettere di biasimo, richiami e punizioni, conclusi con l'abbandono della Scuola per diventare pilota militare. A denunciare questi trattamenti, avvenuti alla Scuola di Volo di Latina - e rivelati oggi dal Corriere della Sera - è stata un'ex allieva, Giulia Jasmine ...

Rihanna denuncia suo padre per fermare l’uso del cognome Fenty per affari illegali : i dettagli della causa : Rihanna denuncia suo padre: la bomba l'ha lanciata TMZ, noto sito scandalistico americano solitamente informatissimo soprattutto sul lato più intimo delle celebrità. Secondo quanto riportato dal sito il 15 gennaio, Rihanna ha citato in giudizio il padre Ronald Fenty per una ragione che ha a che fare col loro cognome: assicurando di aver avuto accesso in esclusiva ai documenti della causa, TMZ conferma che Rihanna ha presentato una denuncia ...

Anticipazioni Beautiful della settimana : Bill decide di non denunciare Liam : Beautiful continua ad andare in onda sette giorni su sette, grazie alla nuova puntata della domenica pomeriggio oltre che all'appuntamento del sabato, prima di Amici. Le trame relative al periodo compreso tra il 14 e il 19 gennaio segnalano importanti sviluppi nelle indagini sul tentato omicidio ai danni di Bill Spencer: nonostante il magnate, al suo risveglio, abbia fatto il nome di Ridge, il detective Sanchez continuerà ad indagare ...

Occhio alla nuova truffa - appello della Questura : "Chi lo riconosce deve denunciare" : Smascherato e arrestato un truffatore seriale che agiva in tutta Italia. Molte truffe potrebbero non essere state denunciate...

"Io aggredita da colleghi" - la denuncia della consigliera M5S : La consigliera del Movimento 5 Stelle nel XII Municipio di Roma Francesca Benevento ha denunciato di essere stata aggredita da alcuni consiglieri di maggioranza, che le avrebbero impedito di ...

Asilo-lager - la mamma che ha denunciato : 'Mio figlio a casa con lividi e sangue - mi davano della pazza' : di Alessia Marani mamma Michela, 24 anni, è ancora sconvolta. 'Mi hanno persino detto che ero una pazza, invece è tutto vero: mio figlio, ma anche altri bambini, quelle maestre e quella bidella, li ...

Donatella Rettore/ La denuncia della cantante : 'Fatico a impormi perchè non lecco il c*lo' - Vieni da me - : Donatella Rettore ospite oggi, lunedì 7 gennaio 2019, a Vieni da me: la vita privata e la denuncia della cantante di Castelfranco Veneto.

Un sindacato dei vigili del fuoco ha denunciato Salvini per uso illegittimo della divisa : Salvini alla festa di Santa Barbara dei vigili del fuoco e della Marina Militare (foto: Vincenzo Livieri/LaPresse) Una delle caratteristiche che contraddistinguono il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ancora prima che la retorica incendiaria e la predisposione per le politiche securitarie, è l’inclinazione a indossare divise delle forze dell’ordine durante le sue apparizioni pubbliche, in televisione o ai suoi comizi: per ...

Il sindacato dei pompieri denuncia Salvini : "Bloccate questo uso improprio della divisa" : Per il Codice chi non è veramente un poliziotto o un vigile del fuoco non può indossare in pubblico completi con gradi e mostrine perché provocherebbe confusione nei cittadini