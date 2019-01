La Brexit ora è a rischio | i mercatini puntano sul nuovo referendum

Brexit - bocciato l’accordo con l’Ue : cosa succede ora? : La premier Theresa May proverà a ripresentare una bozza di accordo. Ma non è ancora chiaro come modificherà il testo. Tutti gli scenari possibili

Brexit : May seppellita da valanga di voti - ora voto fiducia. I Ventisette “resteranno uniti” di fronte a Londra : seppellita da una cascata di voti: la sconfitta peggiore per un esecutivo nei tempi moderni lascia la premier Theresa May forse non senza una maggioranza - lo si vedrà già domani con la mozione di sfiducia del Labour che verrà votata in serata - ma in alto mare con Bruxelles. May ha incassato appena 202 voti favorevoli contro 432 contrari (118 "ribelli" Tories su 317, 248 laburisti su 262, tutti e 35 i deputati nazionalisti scozzesi dell'Snp e 5 ...

Brexit - parlamento Gb boccia l'accordo May sbatte su 432 no : "Non mi dimetto" | Tusk : ora c'è solo una soluzione positiva : Theresa May ha perso il voto decisivo sull'intesa con l'Ue per la Brexit. Folla in festa a Westminster. Corbyn: "Sconfitta catastrofica per governo". Ma la May dovrebbe superare il voto di sfiducia. Juncker: "Il tempo sta scadendo"

Cosa succede ora con Brexit? : Scenari e ipotesi dopo che l'accordo negoziato da Theresa May è stato bocciato dal Parlamento britannico e mentre il suo governo si prepara ad affrontare un voto di sfiducia

Brexit : Tusk - ora c'è solo una soluzione : ANSA, - BRUXELLES, 15 GEN - "Se un accordo è impossibile, e nessuno vuole un no deal, allora chi avrà alla fine il coraggio di dire qual è l'unica soluzione positiva?": così in un tweet il presidente ...

Brexit - ora tutto è possibile. E siamo tutti coinvolti : Sarà pur vero che gli uomini sono fatti della stessa sostanza dei loro sogni ma bisogna anche sapere se essi li hanno sul serio. E ad oggi, dopo il voto drammatico del Parlamento di Westminster sull'accordo raggiunto dal governo May sulla Brexit, ancora non sappiamo cosa desiderino gli inglesi. Il referendum del 2016 ha detto di uscire, i poteri forti finanziari e gli europeisti vogliono restare, la politica si arrovella alla ricerca di ...

L'inverno della Brexit sta arrivando. Cosa farà ora May? : Milano. Proteste fuori Westminster, proteste dentro, emendamenti sulla Brexit, interventi, richiami, toni minacciosi, dispetti, promesse irrealizzabili. Il “Brexit day”, il giorno in cui il Parlamento britannico si è preparato per votare, alla sera, l’accordo sul divorzio con l’Unione europea della

L’ora della verità a 73 giorni dalla Brexit : C’è bisogno che qualcuno intervenga nel caos politico britannico. In un certo senso è meglio che lo facciano gli elettori, in un modo o nell’altro. Leggi

Brexit - lettera di Juncker e Tusk alla May sulle frontiere irlandesi : 'Backstop temporaneo e solo se necessario' : I presidenti della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker , e del Consiglio europeo, Donald Tusk , in una lettera inviata al premier britannico, Theresa May , hanno offerto maggiori rassicurazioni sul '...

Brexit - lettera di Bruxelles a May : "Backstop solo se necessario - sarà temporaneo" : Il backstop sarà attivato solo in caso di necessità e, comunque, sarà temporaneo. Con una lettera indirizzata a Londra Donald Tusk e Jean-Claude Juncker a provano a dare un assist a Theresa May, alle prese con il voto finale sulla Brexit ai Comuni, previsto per domani, 15 gennaio. Il meccanismo a garanzia di un confine senza barriere fra Irlanda e Irlanda del Nord, si legge nel documento, entrerà in vigore "solo se ...

Theresa May barcolla ancora sulla Brexit. Passa emendamento che impone piano B : Sconfitta immediata del Governo di Theresa May alla riapertura del dibattito ai Comuni sull'accordo sulla Brexit: la Camera ha approvato con 308 sì e 297 no un emendamento promosso dal deputato Tory ribelle Dominic Grieve che impone all'esecutivo, in caso di bocciatura della ratifica, di ripresentarsi in Parlamento "entro 3 giorni lavorativi" per presentare altre proposte alternative a un 'no deal'. E poi di far votare Westminster entro ...

Brexit - slitta ancora il voto del Parlamento sull'accordo con l'UE : Rinviato ancora il voto della Camera Bassa sull' accordo per la Brexit , frutto delle trattative tra la Premier britannica Theresa May e l'Unione europea. Lo sostiene la Bbc che, citando fonti ...